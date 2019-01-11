Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân

Sao quốc tế 11/01/2019 16:44

Mới đây, nam diễn viên kiêm MC Đài Loan Hà Mạnh Hoài - người tình tin đồn của Trương Bá Chi đã lên tiếng phủ nhận việc có con với nữ diễn viên trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xứ Trung lan truyền hình ảnh nam diễn viên kiêm MC Hà Mạnh Hoài chụp cùng một đứa bé được cho là con trai Trương Bá Chi. Từ đó dấy lên tin đồn anh chính là người đàn ông bí ẩn mà người đẹp họ Trương giấu kín bấy lâu nay. Bên cạnh đó, cả hai đã từng có khoảng thời gian gắn bó thân thiết nên tin đồn này càng khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ.

Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân - Ảnh 1
Bức ảnh làm dấy lên tin đồn Hà Mạnh Hoài là cha của con trai Trương Bá Chi - Ảnh: Internet
Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân - Ảnh 2
Cả hai từng có mối quan hệ gắn bó, thân thiết - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phía Trương Bá Chi đã lập tức phủ nhận tin đồn này và cho rằng Hà Mạnh Hoài đang cố tình lợi dụng tên tuổi của nữ diễn viên để thu hút sự chú ý.

Mới đây, Hà Mạnh Hoài đã lên tiếng phủ nhận về những tin đồn này trên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên cho biết hình ảnh đứa trẻ mà anh chia sẻ trên Weibo trước đó là con của học trò anh. Bên cạnh đó, Hà Mạnh Hoài khẳng định mình vẫn còn độc thân cũng như chưa hề có con, đồng thời phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Trương Bá Chi.

Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân - Ảnh 3
Bài đăng phủ nhận tin đồn có con với Trương Bá Chi của nam diễn viên trên Weibo - Ảnh: Internet

Không biết rằng nhân vật tiếp theo trong danh sách người tình của Trương Bá Chi là ai nhưng có vẻ như nữ diễn viên vẫn quyết giữ im lặng đến cùng. Hiện tại, Trương Bá Chi đang dành thời gian bên các con và thường xuyên cập nhật hình ảnh vui vẻ hạnh phúc trên Weibo.

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Mới đây, thông tin về cha của con trai Trương Bá Chi lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Liệu lần này, người đàn ông bí ẩn kia có thực sự là người tình mà nữ diễn viên giấu kín bấy lâu.

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