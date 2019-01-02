Xuất hiện cực thân mật bên Trương Bá Chi, đây chính là người tình bí ẩn của cô?

Sao quốc tế 02/01/2019 16:26

Mới đây, những hình ảnh thân thiết của Trương Bá Chi và một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trên các trang báo lớn nhỏ xứ Trung. Cư dân mạng cho rằng đây chính là người tình bí mật của nữ diễn viên.

Thông tin Trương Bá Chi sinh con lần 3 cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những tin đồn về người đàn ông bí mật của cô đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Có thông tin người đẹp họ Trương sinh con cho đại gia Singapore, lại có nguồn tin cho rằng cha đứa trẻ chính là bạn thân của Tạ Hiền – bố chồng cũ của Trương Bá Chi…

Xuất hiện cực thân mật bên Trương Bá Chi, đây chính là người tình bí ẩn của cô? - Ảnh 1
Từ sau khi sinh con trai thứ 3, cuộc sống của Trương Bá Chi chưa bao giờ bình yên - Ảnh: Internet

Mới đây, truyền thông xứ Trung lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải những hình ảnh thân mật của Trương Bá Chi và một người đàn ông chưa rõ danh tính. Được biết, người này không làm trong ngành giải trí và có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với nữ diễn viên. Cả hai từng chụp ảnh selfie khá tình cảm và cùng nhau xuất hiện trong một bữa tiệc riêng tư của một người bạn.

Xuất hiện cực thân mật bên Trương Bá Chi, đây chính là người tình bí ẩn của cô? - Ảnh 2

Xuất hiện cực thân mật bên Trương Bá Chi, đây chính là người tình bí ẩn của cô? - Ảnh 3
Người đàn ông bí ẩn được cho là người tình của Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng cho rằng người đàn ông này chính là người tình bí mật mà Trương Bá Chi giấu kín bấy lâu nay. Ngay khi thông tin này được lan truyền, phóng viên đã liên lạc với công ty của Trương Bá Chi nhưng phía đại diện của nữ diễn viên vẫn quyết giữ im lặng.

Tuy nhiên, mọi suy đoán ở thời điểm hiện tại chỉ là tin đồn từ phía truyền thông và người hâm mộ.

Giữa ồn ào tái hợp Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng ngay trên trang cá nhân

Giữa ồn ào tái hợp Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng ngay trên trang cá nhân

Sau khi thông tin Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3 được tiết lộ đã có nhiều nguồn tin cho rằng cha của đứa trẻ chính là Tạ Đình Phong và cả hai sắp tái hợp. Tuy nhiên, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

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