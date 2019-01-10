Lộ ảnh ‘người tình bóng tối’ của Trương Bá Chi ôm con trai quý tử, danh tính khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, thông tin về cha của con trai Trương Bá Chi lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Liệu lần này, người đàn ông bí ẩn kia có thực sự là người tình mà nữ diễn viên giấu kín bấy lâu.

Suốt thời gian qua, truyền thông Hồng Kông không ngừng đặt nghi vấn về danh tính "người đàn ông bóng tối" của Trương Bá Chi. Những tin tức liên quan đến cha của con trai thứ 3 mà Trương Bá Chi hạ sinh vẫn được công chúng hết sức quan tâm cho đến thời điểm hiện tại. Đã có không ít tin đồn về người đàn ông bí ẩn này, hàng loạt cái tên được liệt kê như đại gia Singapore, bạn thân của Tạ Hiền – bố chồng cũ của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong, Châu Tinh Trì… Trương Bá Chi trở thành tiêu điểm của truyền thông sau khi sinh con trai thứ 3 - Ảnh: Internet Mặc dù vậy, phía Trương Bá Chi không ngừng lên tiếng phủ nhận và cho biết tất cả đều là những thông tin bịa đặt.

Trong một diễn biến mới nhất của câu chuyện li kỳ này, các tờ báo Đài Loan bất ngờ nhắc đến một nhân vật được cho là cha của đứa trẻ mà Trương Bá Chi muốn che giấu. Theo đó, người này là Hà Mạnh Hoài, hiện đang làm diễn viên kiêm MC khá nổi tiếng tại thị trường Đài Loan. Trước đây, Hà Mạnh Hoài từng được cho là bạn trai tin đồn của Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi và Hà Mạnh Hoài trong những bức ảnh trước đây - Ảnh: Internet Tin đồn này dấy lên khi Hà Mạnh Hoài đăng tải bức ảnh ôm một bé trai trên tay cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Ông bố bỉm sữa siêu cấp". Nhiều người cho rằng đứa bé trong bức ảnh chính là Tiểu Vương Tử - con trai thứ 3 của Trương Bá Chi. Bức ảnh Hà Mạnh Hoài chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Ngay khi thông tin này được lan truyền trên các trang mạng xã hội, phía đại diện của người đẹp họ Trương đã có động thái đáp trả, phủ nhận thông tin trên đồng thời thẳng thắn chỉ trích Hà Mạnh Hoài vì cố tình sử dụng chiêu trò để tạo sự chú ý: "Xin anh hãy giữ tự trọng". Có vẻ như những câu chuyện xoay quanh Trương Bá Chi chưa thể đi đến hồi kết. Cộng đồng mạng đều cho rằng, một khi Trương Bá Chi chưa lên tiếng công khai danh tính cha đứa trẻ thì danh sách “người tình bí ẩn” của nữ diễn viên vẫn còn kéo dài.

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi? Truyền thông Hoa ngữ hôm nay lại dậy sóng vì thông tin người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi chính là vua hài nổi tiếng Châu Tinh Trì.

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