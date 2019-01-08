Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi?

Sau khi "ngọc nữ" một thời của màn ảnh Hong Kong thừa nhận sinh con thứ 3, có rất nhiều đồn đoán về người đàn ông bí mật khiến Trương Bá Chi nguyện sinh con. Có tin cô sinh con cho một đại gia 65 tuổi người Singapore. Sau đó lại có thông tin người đàn ông bí mật đó là một nam ca sỹ trẻ tuổi. Một số tài khoản mạng xã hội thì cho rằng, một người đàn ông giàu có Trung Quốc khoảng 50 tuổi, có địa vị xã hội mới là cha ruột của đứa bé.

Trương Bá Chi sinh con thứ 3 cho một người đàn ông bí mật

Đứng trước những tin đồn đó, phía Trương Bá Chi vẫn giữ im lặng. Sau đó không lâu, có tin đồn chồng cũ Tạ Đình Phong mới là cha ruột của “tiểu hoàng tử”. Những người yêu mến cặp đôi Phong – Chi còn tung tin rằng cặp đôi sẽ sớm quay trở lại với nhau. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong đã lên tiếng phủ nhận.