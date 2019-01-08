Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi?

Sao quốc tế 08/01/2019 17:14

Truyền thông Hoa ngữ hôm nay lại dậy sóng vì thông tin người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi chính là vua hài nổi tiếng Châu Tinh Trì.

Sau khi "ngọc nữ" một thời của màn ảnh Hong Kong thừa nhận sinh con thứ 3, có rất nhiều đồn đoán về người đàn ông bí mật khiến Trương Bá Chi nguyện sinh con. Có tin cô sinh con cho một đại gia 65 tuổi người Singapore. Sau đó lại có thông tin người đàn ông bí mật đó là một nam ca sỹ trẻ tuổi. Một số tài khoản mạng xã hội thì cho rằng, một người đàn ông giàu có Trung Quốc khoảng 50 tuổi, có địa vị xã hội mới là cha ruột của đứa bé.

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi? - Ảnh 1
Trương Bá Chi sinh con thứ 3 cho một người đàn ông bí mật

Đứng trước những tin đồn đó, phía Trương Bá Chi vẫn giữ im lặng. Sau đó không lâu, có tin đồn chồng cũ Tạ Đình Phong mới là cha ruột của “tiểu hoàng tử”. Những người yêu mến cặp đôi Phong – Chi còn tung tin rằng cặp đôi sẽ sớm quay trở lại với nhau. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong đã lên tiếng phủ nhận.

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi? - Ảnh 2
Chồng cũ Tạ Đình Phong dính nghi án tin đồn là cha ruột của đứa bé

Mới đây nhất, truyền thông Hoa ngữ lại một lần nữa dậy sóng vì thông tin vua hài Châu Tinh Trì chính là người đàn ông giấu mặt đó. Thông tin này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Báo giới Hong Kong đưa tin rằng bệnh viện đã đưa ra phiếu xác nhận DNA và Châu Tinh Trì chính là cha đứa bé. 3 năm trước Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì đã đăng ký kết hôn.

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi? - Ảnh 3
Mới đây có thông tin vua hài Châu Tinh Trì mới chính là cha ruột của đứa trẻ

Châu Tinh Trì là người có công lớn với sự nghiệp của Trương Bá Chi. Mặc dù trong quá khứ có nhiều chuyện không vui xảy ra nhưng vài năm trước nữ diễn viên đã cùng xuất hiện với Châu Tinh Trì, xóa tan mọi hiềm khích.

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi? - Ảnh 4
Phía Trương Bá Chi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn sinh con cho Châu Tinh Trì
Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi? - Ảnh 5
Có lẽ danh tính người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi sẽ mãi là ẩn số

Sau khi thông tin Châu Tinh Trì là cha ruột con trai thứ 3 của Trương Bá Chi xuất hiện, phía người đẹp họ Trương đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định tất cả chỉ là giả mạo. Có lẽ danh tính người đàn ông bí ẩn này vẫn mãi là một ẩn số.

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