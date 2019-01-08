Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao

Sao quốc tế 08/01/2019 09:49

Mới đây một số hình ảnh nữ diễn viên Đường Yên qua cửa kiểm tra an ninh sân bay nhưng vẫn mặc áo khoác, đội mũ và đeo kính đã gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Đường Yên là nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô từng tham gia một số bộ phim truyền hình ăn khách như “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Bên Nhau Trọn Đời”, “Cẩm Tú Vị Ương”… Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Đường Yên luôn nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ vì khá khiêm tốn.

Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 1
Đường Yên là nữ diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc vì cuộc sống ít scandal

Sau khi kết hôn với nam diễn viên La Tấn, hai vợ chồng rất được lòng khán giả vì cuộc sống ít scandal. Nhưng mới đây, một số hình ảnh Đường Yên đi qua cửa giám sát an ninh sân bay nhưng vẫn mặc nguyên áo khoác, đeo kính và đội mũ đã nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 2
Đường Yên bất ngờ bị cộng đồng mạng chỉ trích mắc bệnh ngôi sao

Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 3

Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 4
Khi qua cửa kiểm tra an ninh tại sân bay, Đường Yên không chịu cởi áo khoác, vẫn đeo kính và đội mũ

Sau khi bị nhân viên hải quan nhắc nhở, Đường Yên đã bỏ mũ xuống. Vụ việc đã gây ra dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng lẽ nào nghệ sỹ lại có những đặc quyền như vậy khi qua cửa kiểm tra an ninh sân bay? Một cư dân mạng bức xúc: “Tại sao tôi phải cởi áo khoác khi qua cửa kiểm tra an ninh tại sân bay Bắc Kinh còn cô diễn viên này thì không?”.

Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 5
Cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt hành động của nữ diễn viên

Theo luật an ninh hàng không, trước khi lên máy bay mọi người đều phải qua cửa kiểm tra, áo khoác, kính, mũ đều phải bỏ ra hết. Nhiều người cho rằng có lẽ Đường Yên nghĩ mình là ngôi sao nên không cần thiết phải thực hiện những quy tắc tối thiểu đó.

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Ngô Cẩn Ngôn đều là những diễn viên từng vào vai a hoàn cho Lâm Tâm Như. Giờ đây họ đều trở thành những cái tên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên Đường Yên mắc bệnh ngôi sao Đường Yên – La Tấn scandal sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Vừa tái hợp chồng cũ, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì bị tố ngoại tình với trai lạ sau 2 ngày quen biết

Vừa tái hợp chồng cũ, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì bị tố ngoại tình với trai lạ sau 2 ngày quen biết

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay

Bị chồng cũ chỉ trích sống phóng túng, Trương Vũ Kỳ đáp trả: ‘Là người tự do, hẹn hò với ai là quyền của tôi’

Bị chồng cũ chỉ trích sống phóng túng, Trương Vũ Kỳ đáp trả: ‘Là người tự do, hẹn hò với ai là quyền của tôi’

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 1 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 14 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 6 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới