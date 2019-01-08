Đường Yên là nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô từng tham gia một số bộ phim truyền hình ăn khách như “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Bên Nhau Trọn Đời”, “Cẩm Tú Vị Ương”… Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Đường Yên luôn nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ vì khá khiêm tốn.

Đường Yên là nữ diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc vì cuộc sống ít scandal

Sau khi kết hôn với nam diễn viên La Tấn, hai vợ chồng rất được lòng khán giả vì cuộc sống ít scandal. Nhưng mới đây, một số hình ảnh Đường Yên đi qua cửa giám sát an ninh sân bay nhưng vẫn mặc nguyên áo khoác, đeo kính và đội mũ đã nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.