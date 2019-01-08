Mới đây một số hình ảnh nữ diễn viên Đường Yên qua cửa kiểm tra an ninh sân bay nhưng vẫn mặc áo khoác, đội mũ và đeo kính đã gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.
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Đường Yên là nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô từng tham gia một số bộ phim truyền hình ăn khách như “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Bên Nhau Trọn Đời”, “Cẩm Tú Vị Ương”… Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Đường Yên luôn nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ vì khá khiêm tốn.
Sau khi kết hôn với nam diễn viên La Tấn, hai vợ chồng rất được lòng khán giả vì cuộc sống ít scandal. Nhưng mới đây, một số hình ảnh Đường Yên đi qua cửa giám sát an ninh sân bay nhưng vẫn mặc nguyên áo khoác, đeo kính và đội mũ đã nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Sau khi bị nhân viên hải quan nhắc nhở, Đường Yên đã bỏ mũ xuống. Vụ việc đã gây ra dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng lẽ nào nghệ sỹ lại có những đặc quyền như vậy khi qua cửa kiểm tra an ninh sân bay? Một cư dân mạng bức xúc: “Tại sao tôi phải cởi áo khoác khi qua cửa kiểm tra an ninh tại sân bay Bắc Kinh còn cô diễn viên này thì không?”.
Theo luật an ninh hàng không, trước khi lên máy bay mọi người đều phải qua cửa kiểm tra, áo khoác, kính, mũ đều phải bỏ ra hết. Nhiều người cho rằng có lẽ Đường Yên nghĩ mình là ngôi sao nên không cần thiết phải thực hiện những quy tắc tối thiểu đó.