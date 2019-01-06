Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Sao quốc tế 06/01/2019 16:11

Sau khi kết hôn, truyền thông thường đặt câu hỏi Dương Mịch có về Hong Kong hay không nhưng chưa một lần hỏi Lưu Khải Uy có đến Bắc Kinh thăm bố mẹ vợ hay không.

Hôn nhân của Dương Mịch – Lưu Khải Uy tan vỡ, hàng loạt nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn được đưa ra nhưng người trong cuộc hay bạn bè của họ lại chưa một lần hé lộ lý do thật sự. Mới đây, vợ của chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị Vương Trung Lỗi bất ngờ like một bài viết nói về những hy sinh của Dương Mịch trong cuộc hôn nhân này. Đồng thời bài viết cũng cho biết Lưu Khải Uy được như ngày hôm nay phần lớn công lao là của Dương Mịch.

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc - Ảnh 1
Lại một lần nữa nguyên nhân khiến Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn được cộng đồng mạng lôi ra bàn tán

Một ngày sau khi cặp đôi thông báo chia tay, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung đồng tình và ủng hộ Dương Mịch. Tài khoản này cho rằng nữ diễn viên đã hy sinh rất nhiều. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lựa chọn kết hôn, sinh con. Cô giúp đỡ Lưu Khải Uy phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Khi đang nổi tiếng nhất, Dương Mịch lựa chọn công khai chuyện yêu đương. Khi sự nghiệp trên đỉnh cao cô lựa chọn kết hôn sinh con.

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc - Ảnh 2
Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời và khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Mịch lựa chọn lấy chồng sinh con
Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc - Ảnh 3
Cô giúp đỡ Lưu Khải Uy rất nhiều trong suốt những năm qua

Khi ở độ tuổi đẹp nhất đời người, Dương Mịch dùng tình yêu chân thành nhất để xây dựng một gia đình. Khi Lưu Khải Uy gặp họa, Dương Mịch ra mặt giúp đỡ cứu vãn mà không nhận bất kỳ một đồng thù lao nào.

Sau khi kết hôn, truyền thông thường đặt câu hỏi Dương Mịch có về Hong Kong hay không nhưng chưa một lần hỏi Lưu Khải Uy có đến Bắc Kinh thăm bố mẹ vợ hay không? Sau vụ việc “đọc kịch bản giữa đêm khuya” của Lưu Khải Uy, Dương Mịch cũng là người truyền đi thông điệp tin tưởng chồng để dẹp yên dư luận. 

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc - Ảnh 4
Người phụ nữ ấy xứng đáng có được hạnh phúc riêng của mình

Vương Hiểu Dung là vợ của chủ tịch tập đoàn giải trí Hoa Nghị Vương Trung Lỗi. Có lẽ bà nắm được khá nhiều chuyện "thâm cung bí sử" của làng giải trí xứ Trung. Hành động này của bà Dung giúp vén tan lớp mây mù về nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tan vỡ. 

Giờ đây, nhiều người hy vọng Dương Mịch sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình vì cô xứng đáng với điều đó.

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Sau khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng công ty Gia Hành đã tiến hành giải ước hợp đồng với chồng cũ của Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch - Lưu Khải Uy Dương Mịch - Lưu Khải Uy hậu ly hôn nguyên nhân Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn scandal sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như

Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như

Bị phạt 700 triệu vì đăng tin đồn vu khống Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như

Bị phạt 700 triệu vì đăng tin đồn vu khống Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 1 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 14 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 6 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới