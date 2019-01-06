Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Hôn nhân của Dương Mịch – Lưu Khải Uy tan vỡ, hàng loạt nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn được đưa ra nhưng người trong cuộc hay bạn bè của họ lại chưa một lần hé lộ lý do thật sự. Mới đây, vợ của chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị Vương Trung Lỗi bất ngờ like một bài viết nói về những hy sinh của Dương Mịch trong cuộc hôn nhân này. Đồng thời bài viết cũng cho biết Lưu Khải Uy được như ngày hôm nay phần lớn công lao là của Dương Mịch.

Lại một lần nữa nguyên nhân khiến Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn được cộng đồng mạng lôi ra bàn tán

Một ngày sau khi cặp đôi thông báo chia tay, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung đồng tình và ủng hộ Dương Mịch. Tài khoản này cho rằng nữ diễn viên đã hy sinh rất nhiều. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lựa chọn kết hôn, sinh con. Cô giúp đỡ Lưu Khải Uy phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Khi đang nổi tiếng nhất, Dương Mịch lựa chọn công khai chuyện yêu đương. Khi sự nghiệp trên đỉnh cao cô lựa chọn kết hôn sinh con.