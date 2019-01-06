Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Sau khi kết hôn, truyền thông thường đặt câu hỏi Dương Mịch có về Hong Kong hay không nhưng chưa một lần hỏi Lưu Khải Uy có đến Bắc Kinh thăm bố mẹ vợ hay không.
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Hôn nhân của Dương Mịch – Lưu Khải Uy tan vỡ, hàng loạt nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn được đưa ra nhưng người trong cuộc hay bạn bè của họ lại chưa một lần hé lộ lý do thật sự. Mới đây, vợ của chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị Vương Trung Lỗi bất ngờ like một bài viết nói về những hy sinh của Dương Mịch trong cuộc hôn nhân này. Đồng thời bài viết cũng cho biết Lưu Khải Uy được như ngày hôm nay phần lớn công lao là của Dương Mịch.
Một ngày sau khi cặp đôi thông báo chia tay, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung đồng tình và ủng hộ Dương Mịch. Tài khoản này cho rằng nữ diễn viên đã hy sinh rất nhiều. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lựa chọn kết hôn, sinh con. Cô giúp đỡ Lưu Khải Uy phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Khi đang nổi tiếng nhất, Dương Mịch lựa chọn công khai chuyện yêu đương. Khi sự nghiệp trên đỉnh cao cô lựa chọn kết hôn sinh con.
Khi ở độ tuổi đẹp nhất đời người, Dương Mịch dùng tình yêu chân thành nhất để xây dựng một gia đình. Khi Lưu Khải Uy gặp họa, Dương Mịch ra mặt giúp đỡ cứu vãn mà không nhận bất kỳ một đồng thù lao nào.
Sau khi kết hôn, truyền thông thường đặt câu hỏi Dương Mịch có về Hong Kong hay không nhưng chưa một lần hỏi Lưu Khải Uy có đến Bắc Kinh thăm bố mẹ vợ hay không? Sau vụ việc “đọc kịch bản giữa đêm khuya” của Lưu Khải Uy, Dương Mịch cũng là người truyền đi thông điệp tin tưởng chồng để dẹp yên dư luận.
Vương Hiểu Dung là vợ của chủ tịch tập đoàn giải trí Hoa Nghị Vương Trung Lỗi. Có lẽ bà nắm được khá nhiều chuyện "thâm cung bí sử" của làng giải trí xứ Trung. Hành động này của bà Dung giúp vén tan lớp mây mù về nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tan vỡ.
Giờ đây, nhiều người hy vọng Dương Mịch sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình vì cô xứng đáng với điều đó.