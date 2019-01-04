Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Sao quốc tế 04/01/2019 15:23

Đứng trước tin đồn mình là người tung tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn, Trác Vỹ đã lên tiếng.

Trác Vỹ là cái tên mà bất kỳ ngôi sao Cbiz nào cũng phải khiếp sợ. Những tin tức mà Phong Hành của Trác Vỹ đưa ra đều có độ tin tưởng rất cao. Thời gian trước đây, có tin đồn cho rằng Trác Vỹ truyền đi thông tin một cặp vợ chồng ngôi sao nọ vì trốn các khoản thuế mà ly hôn giả. Mặc dù người chồng vẫn rất yêu thương vợ nhưng muốn dùng cách này để vợ có thể mang đi một số tiền, nhưng không ngờ người vợ lại biến chuyện giả thành thật.

Cộng đồng mạng ngay lập tức đổ dồn mọi chú ý vào cặp đôi Angela BabyHuỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, Trác Vỹ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby - Ảnh 1
Những tháng cuối năm 2018, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ

Cuối năm 2018, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby liên tục đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ. Nhiều lần Angela Baby chỉ xuất hiện cùng con trai mà không có Huỳnh Hiểu Minh. Có tài khoản mạng còn cho rằng vì Huỳnh Hiểu Minh phải nộp tiền phạt thuế khá lớn nên Angela Baby không chịu nổi sức ép kinh tế và đã lựa chọn ly hôn, ngay cả quyền nuôi con Angela Baby cũng không cần.

Sau khi tin đồn được phát tán, mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận nhưng trong mắt người hâm mộ, hình ảnh một gia đình hạnh phúc giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã tan thành mây khói.

Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby - Ảnh 2
Trác Vỹ - người đứng đầu công ty Phong Hành lên tiếng xác nhận mình không phải là người đăng tin Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby ly hôn
Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby - Ảnh 3
Sau khi Trác Vỹ đích thân xác nhận điều này, những người hâm mộ cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi

Đến nay, người đứng đầu Phong Hành – Trác Vỹ đã đích thân lên tiếng phủ nhận mọi việc liên quan đến mình. Qua truyền thông, Trác Vỹ cũng mong muốn dập tắt những tin đồn vô căn cứ này. Hành động này của ông khiến những ai hâm mộ cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby thở phào nhẹ nhõm.

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Sau khi bị "ném đá" vì photoshop kéo chân quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng lớn khi xuất hiện kém sang tại sân bay.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby ly hôn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

TIN LIÊN QUAN

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz

Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz

Danh sách 10 nam diễn viên Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2018

Danh sách 10 nam diễn viên Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2018

Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai?

Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai?

Sau gần 20 năm, cuối cùng oan khuất của Phạm Băng Băng cũng được gột rửa

Sau gần 20 năm, cuối cùng oan khuất của Phạm Băng Băng cũng được gột rửa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 26 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 39 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 31 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới