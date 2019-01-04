Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Đứng trước tin đồn mình là người tung tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn, Trác Vỹ đã lên tiếng.
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Trác Vỹ là cái tên mà bất kỳ ngôi sao Cbiz nào cũng phải khiếp sợ. Những tin tức mà Phong Hành của Trác Vỹ đưa ra đều có độ tin tưởng rất cao. Thời gian trước đây, có tin đồn cho rằng Trác Vỹ truyền đi thông tin một cặp vợ chồng ngôi sao nọ vì trốn các khoản thuế mà ly hôn giả. Mặc dù người chồng vẫn rất yêu thương vợ nhưng muốn dùng cách này để vợ có thể mang đi một số tiền, nhưng không ngờ người vợ lại biến chuyện giả thành thật.
Cộng đồng mạng ngay lập tức đổ dồn mọi chú ý vào cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, Trác Vỹ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.
Cuối năm 2018, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby liên tục đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ. Nhiều lần Angela Baby chỉ xuất hiện cùng con trai mà không có Huỳnh Hiểu Minh. Có tài khoản mạng còn cho rằng vì Huỳnh Hiểu Minh phải nộp tiền phạt thuế khá lớn nên Angela Baby không chịu nổi sức ép kinh tế và đã lựa chọn ly hôn, ngay cả quyền nuôi con Angela Baby cũng không cần.
Sau khi tin đồn được phát tán, mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận nhưng trong mắt người hâm mộ, hình ảnh một gia đình hạnh phúc giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã tan thành mây khói.
Đến nay, người đứng đầu Phong Hành – Trác Vỹ đã đích thân lên tiếng phủ nhận mọi việc liên quan đến mình. Qua truyền thông, Trác Vỹ cũng mong muốn dập tắt những tin đồn vô căn cứ này. Hành động này của ông khiến những ai hâm mộ cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby thở phào nhẹ nhõm.