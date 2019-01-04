Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Trác Vỹ là cái tên mà bất kỳ ngôi sao Cbiz nào cũng phải khiếp sợ. Những tin tức mà Phong Hành của Trác Vỹ đưa ra đều có độ tin tưởng rất cao. Thời gian trước đây, có tin đồn cho rằng Trác Vỹ truyền đi thông tin một cặp vợ chồng ngôi sao nọ vì trốn các khoản thuế mà ly hôn giả. Mặc dù người chồng vẫn rất yêu thương vợ nhưng muốn dùng cách này để vợ có thể mang đi một số tiền, nhưng không ngờ người vợ lại biến chuyện giả thành thật.

Cộng đồng mạng ngay lập tức đổ dồn mọi chú ý vào cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, Trác Vỹ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.