Sau gần 20 năm, cuối cùng oan khuất của Phạm Băng Băng cũng được gột rửa

Sao quốc tế 03/01/2019 06:53

Hơn 18 năm là khoảng thời gian Phạm Băng Băng phải chịu tiếng đời có con với nam diễn viên Hồng Kim Bảo. Đến nay, 'đứa con riêng' ấy đã giúp chị gái mình gột rửa hàm oan.

18 năm trước, mẹ của Phạm Băng Băng mang thai nhưng do tuổi cao nên ngại công bố với mọi người. Khi bà sinh Phạm Thừa Thừa thì rất nhiều tin đồn chĩa mũi dùi vào Phạm Băng Băng, cho rằng đây chính là con riêng giữa cô và nam diễn viên nổi tiếng thời đó là Hồng Kim Bảo.

Do khoảng cách tuổi tác giữa Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa khá lớn nên rất nhiều người tin đó là sự thật. Mặc dù sau đó cả Phạm Băng Băng và bố mẹ cô dùng mọi cách để chứng minh nhưng không ai tin. Phạm Thừa Thừa vẫn bị những người tung tin đồn gọi là "con riêng của Phạm Băng Băng".

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Gần 20 năm nay, Phạm Thừa Thừa luôn bị đồn là con riêng của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo

Đến nay Phạm Thừa Thừa cũng đã hơn 18 tuổi và mới gia nhập làng giải trí nhưng những tin đồn như thế này vẫn không hề dừng lại. Nhiều tài khoản mạng xã hội muốn lợi dụng sức hút từ Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa đã không ngừng tung tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa cả hai. Phạm Thừa Thừa khởi kiện những tài khoản mạng xã hội này và anh đã giành chiến thắng.

Cụ thể, một chủ tài khoản mạng xã hội họ Vương vào các ngày 22/1, 26/1, 27/1, 5/2 và 3/12 năm ngoái đã đăng tải thông tin bôi nhọ danh dự của Phạm Thừa Thừa và Phạm Băng Băng. Người này luôn khẳng định Thừa Thừa chính là con của nữ diễn viên họ Phạm chứ không phải  mối quan hệ chị em như mọi người biết. Thông qua văn phòng luật sư, Phạm Thừa Thừa đã khởi kiện tài khoản này.

Sau gần 20 năm, cuối cùng oan khuất của Phạm Băng Băng cũng được gột rửa - Ảnh 2
Tài khoản mạng xã hội của Vương Điền Phi công khai xin lỗi Phạm Thừa Thừa vì đã đăng thông tin không đúng sự thật về mối quan hệ của Phạm Thừa Thừa và Phạm Băng Băng

Ông Phạm Đào - bố của Phạm Băng Băng, Phạm Thừa Thừa cũng cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến thân thế của Phạm Thừa Thừa. Cuối cùng tòa án cũng tuyên án Phạm Thừa Thừa thắng kiện, tài khoản họ Vương kia phải công khai xin lỗi trên trang cá nhân của mình và bồi thường tổn thất tinh thần cho chị em nhà họ Phạm số tiền 60.000 tệ (tương đương khoảng 210 triệu đồng). Ngày 1/1/2019 vừa qua, tài khoản này đã công khai xin lỗi nhưng số tiền bồi thường thì vẫn chưa thực hiện. Phạm Thừa Thừa cho biết anh sẽ ủy quyền cho luật sư theo kiện đến cùng.

Sau gần 20 năm, cuối cùng oan khuất của Phạm Băng Băng cũng được gột rửa - Ảnh 3
Đây là cách tốt nhất để Phạm Thừa Thừa bảo vệ chính mình và chị gái Phạm Băng Băng

Hành động này của Phạm Thừa Thừa giúp chị gái Phạm Băng Băng rửa sạch hàm oan suốt 18 năm trời. Khởi kiện những người tung tin đồn vô căn cứ là cách tốt nhất để anh bảo vệ bản thân cũng như chị gái.

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