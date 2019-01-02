Đứng trước tin đồn Lâm Thoại Dương ngoại tình, Trương Đình vẫn luôn bên cạnh và thể hiện tình cảm vợ chồng mặn nồng.
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Cách đây không lâu, ông xã của diễn viên Trương Đình là nam diễn viên đình đám một thời Lâm Thoại Dương bị cánh phóng viên chụp hình khi đang nắm chặt tay một cô gái trẻ, trên mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc trước đông đảo mọi người. Nhiều người yêu mến Trương Đình cho rằng hành động này của Lâm Thoại Dương là coi thường vợ. Một số người còn khẳng định Lâm Thoại Dương đang ngoại tình với gái trẻ.
Ngay sau khi những tin đồn này xuất hiện, Trương Đình ngay lập tức đứng ra bảo vệ chồng bằng cách đăng dòng trạng thái: “Ở đó đều là em của tôi, người nhà của tôi, yêu mọi người!” kèm theo tấm hình gia đình 4 người hạnh phúc. Tuy nhiên, động thái này của Trương Đình không dập tắt được tin đồn hôn nhân có vấn đề.
Lâm Thoại Dương từng là nam diễn viên nổi tiếng xứ Đài. Trước khi đến với Trương Đình, anh từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Từ trước tới nay, Trương Đình luôn bị mang tiếng là “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc gia đình Lâm Thoại Dương. Dù nam diễn viên nhiều lần đính chính nhưng Trương Đình vẫn bị gắn mác "hồ ly tinh".
Mặc dù hiện tại Lâm Thoại Dương không còn tham gia đóng phim nữa nhưng cuộc sống của gia đình Trương Đình – Lâm Thoại Dương vẫn được truyền thông quan tâm một cách đặc biệt. Sau khi thể hiện tình cảm với gái trẻ giữa chốn đông người, Lâm Thoại Dương chia sẻ, anh chỉ xem cô gái đó như con gái của mình. Thế nhưng hình tượng người chồng hết lòng yêu thương chiều chuộng Trương Đình có phần bị lung lay.
Không chỉ vậy ngày đầu năm mới, người đẹp họ Trương còn đăng trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào với nội dung: “Xin chào 2019! Ngày kỷ niệm của chúng tôi, cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời” cùng với hình ảnh hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau.