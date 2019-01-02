Cách đây không lâu, ông xã của diễn viên Trương Đình là nam diễn viên đình đám một thời Lâm Thoại Dương bị cánh phóng viên chụp hình khi đang nắm chặt tay một cô gái trẻ, trên mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc trước đông đảo mọi người. Nhiều người yêu mến Trương Đình cho rằng hành động này của Lâm Thoại Dương là coi thường vợ. Một số người còn khẳng định Lâm Thoại Dương đang ngoại tình với gái trẻ.

Lâm Thoại Dương có hành động thân thiết quá mức với một cô gái trẻ

Trước mặt nhiều người ông xã Trương Đình dùng hai tay nắm chặt tay cô gái kia không muốn buông

Tuy nhiên, Lâm Thoại Dương cho biết chỉ xem cô gái kia như con gái mình

Ngay sau khi những tin đồn này xuất hiện, Trương Đình ngay lập tức đứng ra bảo vệ chồng bằng cách đăng dòng trạng thái: “Ở đó đều là em của tôi, người nhà của tôi, yêu mọi người!” kèm theo tấm hình gia đình 4 người hạnh phúc. Tuy nhiên, động thái này của Trương Đình không dập tắt được tin đồn hôn nhân có vấn đề.