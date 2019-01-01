Vào đúng ngày đầu năm mới, cặp đôi mới Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh chính thức xác nhận chuẩn bị đón con đầu lòng.

Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh chính thức nên duyên trước khi hợp tác trong tác phẩm "Minh Lan Truyện". Nhưng những đồn đoán xung quanh chuyện hai người hẹn hò mãi không có câu trả lời. Mặc dù nhiều lần bị fan hâm mộ bắt gặp nhưng cặp đôi này chưa một lần thừa nhận đang yêu đương. Đúng vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, cả hai gây chấn động cộng đồng mạng xứ Trung bằng tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Đây được xem là một trong những sự kiện gây chú ý nhất làng giải trí Hoa ngữ năm vừa qua.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong thông báo đã đăng ký kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh Chưa dừng lại ở đây, ngay khi cặp đôi vừa tuyên bố đã là người một nhà lại có những tin đồn liên quan đến việc Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Từ đó đến nay đề tài Triệu Lệ Dĩnh có thai luôn là một chủ đề hot của các trang báo xứ Trung. Đã rất nhiều lần cô xuất hiện với chiếc áo rộng thùng thình và khuôn mặt tròn hơn khiến người hâm mộ càng khẳng định những tin đồn kia là chính xác. Thế nhưng Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh vẫn im lặng không nói lời nào. Tuy nhiên, vào đúng ngày đầu năm mới, Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố bà xã đang mang thai với dòng trạng thái: "Biết không, biết không, phải là một nhà ba người". Ngay sau khi chồng đăng tải thông tin này trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ lại với nội dung: "Chờ đợi chờ đợi, chào đón 2019".

Ngay sau khi Phùng Thiệu Phong xác nhận bà xã đang mang thai, Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ lại nội dung này với dòng trạng thái: "Chờ đợi chờ đợi, chào đón 2019" Thời gian mà Phùng Thiệu Phong lựa chọn đăng tin cũng vô cùng có ý nghĩa (1320 có nghĩa là trọn đời yêu em) Khuôn mặt Triệu Lệ Dĩnh tròn hơn trước đây Ngay sau khi cặp đôi cùng xác nhận thông tin chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, rất nhiều người hâm mộ bình luận chúc mừng. Vậy là sau bao đồn đoán, cuối cùng Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng thừa nhận. Đây cũng là tin vui đầu tiên của làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2019.

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