Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung

Phải nói rằng “Diên Hi Công Lược” mang đến cho dàn diễn viên và biên kịch Vu Chính thành công quá lớn. Năm 2018 vừa qua trên mọi diễn đàn ai ai cũng nhắc đến “Diên Hi Công Lược”. Sự thành công này của đoàn làm phim còn khiến vị trí của các diễn viên ký hợp đồng với công ty Vu Chính có sự hoán đổi ngoạn mục.

Bảng xếp hạng các diễn viên công ty Vu Chính: Giữ vị trí 'nhất tỷ' là Ninh Tịnh, 'nhị tỷ' là Ngô Cẩn Ngôn, nam diễn viên Trần Hiểu đứng vị trí thứ 3, Hứa Khải đứng thứ 4, Nhiếp Viễn đứng thứ 5 và Dương Dung đứng thứ 6

Trước đây nữ diễn viên được Vu Chính trọng dụng nhất là Dương Dung. Mọi người thường nhắc đến cô với vai trò “nhất tỷ” tại công ty của Vu Chính. Nam diễn viên được biên kịch vàng Vu Chính yêu mến nhất chính là Trần Hiểu. Một vài năm trước đây, khi đầu tư bất kỳ dự án nào Trần Hiểu – Dương Dung luôn là lựa chọn hàng đầu cho vai nam chính và nữ chính. Nhưng sau thành công của “Diên Hi Công Lược” năm vừa rồi tất cả mọi chuyện đã thay đổi.