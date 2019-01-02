Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung

Sao quốc tế 02/01/2019 07:32

Sau thành công của ‘Diên Hi Công Lược’ Ngô Cẩn Ngôn bỗng vượt mặt Dương Dung, Trần Hiểu trở thành ‘gà cưng’ của Vu Chính.

Phải nói rằng “Diên Hi Công Lược” mang đến cho dàn diễn viên và biên kịch Vu Chính thành công quá lớn. Năm 2018 vừa qua trên mọi diễn đàn ai ai cũng nhắc đến “Diên Hi Công Lược”. Sự thành công này của đoàn làm phim còn khiến vị trí của các diễn viên ký hợp đồng với công ty Vu Chính có sự hoán đổi ngoạn mục.

Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung - Ảnh 1
Bảng xếp hạng các diễn viên công ty Vu Chính: Giữ vị trí 'nhất tỷ' là Ninh Tịnh, 'nhị tỷ' là Ngô Cẩn Ngôn, nam diễn viên Trần Hiểu đứng vị trí thứ 3, Hứa Khải đứng thứ 4, Nhiếp Viễn đứng thứ 5 và Dương Dung đứng thứ 6

Trước đây nữ diễn viên được Vu Chính trọng dụng nhất là Dương Dung. Mọi người thường nhắc đến cô với vai trò “nhất tỷ” tại công ty của Vu Chính. Nam diễn viên được biên kịch vàng Vu Chính yêu mến nhất chính là Trần Hiểu. Một vài năm trước đây, khi đầu tư bất kỳ dự án nào Trần Hiểu – Dương Dung luôn là lựa chọn hàng đầu cho vai nam chính và nữ chính. Nhưng sau thành công của “Diên Hi Công Lược” năm vừa rồi tất cả mọi chuyện đã thay đổi.

Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung - Ảnh 2
Ninh Tịnh giữ vị trí "nhất tỷ"
Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung - Ảnh 3
Ngô Cẩn Ngôn giữ vị trí của Dương Dung

Thời gian trước, sau khi nữ diễn viên Ninh Tịnh ký hợp đồng với Vu Chính, "gà cưng" một thời - Dương Dung bị đẩy xuống vị trí “nhị tỷ” còn Trần Hiểu giữ vị trí thứ 3. Nhưng ngày đầu tiên của năm 2019 một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, giờ đây Dương Dung không còn vị thế như trước nữa mà thay vào đó là nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn. Ngay cả nam diễn viên mới gia nhập làng giải trí Hứa Khải cũng vượt mặt Dương Dung.

Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung - Ảnh 4
Nam diễn viên Trần Hiểu vẫn giữ được vị trí số 3
Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung - Ảnh 5
Mặc dù mới gia nhập làng giải trí nhưng với thành công của "Diên Hi Công Lược", Hứa Khải đã qua mặt đàn chị Dương Dung chiếm vị trí thứ 4

Mặc dù người giữ vị trí đầu tiên vẫn là Ninh Tịnh nhưng Dương Dung đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6. Nhiều người tỏ ra bất bình cho Dương Dung: “Có lẽ Vu Chính muốn đẩy Dương Dung ra khỏi công ty mình nên mới có bảng xếp hạng vị trí các diễn viên như thế này”.

Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung - Ảnh 6
Từng giữ vị trí 'nhất tỷ' rồi 'nhị tỷ' nhưng giờ đây Dương Dung không còn được đánh giá cao
Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung - Ảnh 7
Thành công của 'Diên Hi Công Lược' mang đến cho dàn diễn viên rất nhiều thứ

Không thể phủ nhận con mắt nhìn người và khả năng đào đạo ngôi sao của Vu Chính, nhưng Dương Dung là nghệ sỹ dưới trướng gắn bó với ông lâu nhất. Diễn xuất và nhan sắc của cô cũng không tệ. Sau khi thông tin này được đăng tải, những người yêu mến Dương Dung khuyên cô nên sớm kết thúc hợp đồng với Vu Chính.

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