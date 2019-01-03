Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai?

Sao quốc tế 03/01/2019 14:23

Trước đây, có thông tin Phạm Băng Băng tự lập một tài khoản mạng xã hội để bán những đồ dùng mình không dùng tới. Mới đây, tài khoản này đăng bán một đôi giày nam. Nhiều người cho rằng đây chính là giày của Lý Thần.

Những ngôi sao hàng đầu như Phạm Băng Băng chắc chắn sẽ mua sắm rất nhiều, thậm chí có những món đồ chưa bao giờ mặc tới. Thế nên, để giải quyết những trang phục chưa mặc hoặc chỉ mặc một lần này, Phạm Băng Băng đã lập một tài khoản chuyên thanh lý đồ.

Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai? - Ảnh 1
Nửa năm bị điều tra trốn thuế, mọi hoạt động của Phạm Băng Băng tạm dừng lại

Mặc dù đây chỉ là tài khoản thanh lý đồ cũ nhưng lượng fan theo dõi cũng lên tới 600.000 người. Từ trước đến nay chỉ bán hàng nữ nhưng ngày 3/1, tài khoản này đã đăng thêm bán một đôi giày nam. Từ kiểu dáng đến màu sắc có thể suy đoán được đôi giày này là của Lý Thần.

Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai? - Ảnh 2
Tài khoản thanh lý các mặt hàng không dùng tới của Phạm Băng Băng
Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai? - Ảnh 3
Đôi giày nam được nhiều người đoán là của Lý Thần nhưng size chân chỉ có 41.5 có vẻ không tương thích với chiều cao 1.8 mét của Lý Thần
Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai? - Ảnh 4
Còn các đôi giày nữ đều size 37 phù hợp với cỡ chân của Phạm Băng Băng
Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai? - Ảnh 5
Tài khoản này được Phạm Băng Băng lập từ ngày 13/10/2017, trước khi bị điều tra trốn thuế

Trước đây, có nhiều người đồn đoán Phạm Băng Băng bán đồ cũ để trả tiền thuế nhưng có lẽ cách nói này không thuyết phục. Trên thực tế từ tháng 10/2017 Phạm Băng Băng đã đăng ký tài khoản này rồi.

Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai? - Ảnh 6
Mặc dù gặp nhiều sóng gió nhưng tình cảm giữa Lý Thần và Phạm Băng Băng vẫn rất bền chặt
Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai? - Ảnh 7
Nửa cuối năm 2018 Phạm Băng Băng tạm dừng tất cả mọi hoạt động nghệ thuật

Năm 2018 là một năm không mấy thuận lợi cho sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Ngay cả bạn trai của cô - Lý Thần cũng rất ít xuất hiện trước truyền thông sau vụ scandal trốn thuế. Tuy nhiên, dù trải qua biết bao sóng gió nhưng tình cảm của cặp đôi Phạm Băng Băng - Lý Thần vẫn rất bền chặt.

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