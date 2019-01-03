Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai?

Những ngôi sao hàng đầu như Phạm Băng Băng chắc chắn sẽ mua sắm rất nhiều, thậm chí có những món đồ chưa bao giờ mặc tới. Thế nên, để giải quyết những trang phục chưa mặc hoặc chỉ mặc một lần này, Phạm Băng Băng đã lập một tài khoản chuyên thanh lý đồ.

Nửa năm bị điều tra trốn thuế, mọi hoạt động của Phạm Băng Băng tạm dừng lại

Mặc dù đây chỉ là tài khoản thanh lý đồ cũ nhưng lượng fan theo dõi cũng lên tới 600.000 người. Từ trước đến nay chỉ bán hàng nữ nhưng ngày 3/1, tài khoản này đã đăng thêm bán một đôi giày nam. Từ kiểu dáng đến màu sắc có thể suy đoán được đôi giày này là của Lý Thần.