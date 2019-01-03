Danh sách 10 nam diễn viên Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2018

Top 10 nam diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất gồm: Dương Dương, Hồ Ca, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi, Đặng Luân, Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong.
Năm 2018 Chu Nhất Long, Đặng Luân, Ngô Lỗi đều bứt phá mạnh trong sự nghiệp. Hồ Ca tuy không tham gia nhiều sự kiện nhưng vẫn có sức ảnh hưởng truyền thông rất lớn. Ngoài ra, Dương Dương, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, TFBoys vẫn giữ được vị thế của mình.
Trước đây, có thông tin Phạm Băng Băng tự lập một tài khoản mạng xã hội để bán những đồ dùng mình không dùng tới. Mới đây, tài khoản này đăng bán một đôi giày nam. Nhiều người cho rằng đây chính là giày của Lý Thần.