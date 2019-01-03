Danh sách 10 nam diễn viên Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2018

Năm 2018 vừa kết thúc, trang Vlinkage vừa đăng tải danh sách những diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất làng giải trí Hoa ngữ tính từ 1/1/2018/ đến 31/12/2018.

Top 10 nam diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất gồm: Dương Dương, Hồ Ca, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi, Đặng Luân, Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong.

Vlinkage công bố danh sách 50 nam diễn viên có sức ảnh hưởng truyền thông lớn nhất Trung Quốc

Dẫn đầu là Dương Dương với chỉ số 8.031

Mặc dù năm 2018 Hồ Ca không tham gia đóng phim nhiều nhưng sức ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn, đứng vị trí thứ 2

Thành công của bộ phim 'Trấn Hồn' giúp Chu Nhất Long chiếm giữ vị trí số 3 trong top 50 nam diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất 2018

Vương Tuấn Khải giữ vị trí thứ 4 với chỉ số 7.813

Mặc dù có phim truyền hình phát sóng nhưng Lộc Hàm cũng chỉ đứng vị trí thứ 5 mà thôi

Một thành viên khác của TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có tên trong danh sách. Anh đứng vị trí thứ 6

Nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi đứng thứ 7

Sau thành công của 'Hương Mật Tựa Khói Sương', sự nghiệp của Đặng Luân lên như diều gặp gió. Anh đứng thứ 5 trong top 50 nam diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất 2018

Trần Vỹ Đình đứng thứ 9 trong danh sách này

Đứng thứ 10 trong top 50 là nam diễn viên Lý Dịch Phong

Năm 2018 Chu Nhất Long, Đặng Luân, Ngô Lỗi đều bứt phá mạnh trong sự nghiệp. Hồ Ca tuy không tham gia nhiều sự kiện nhưng vẫn có sức ảnh hưởng truyền thông rất lớn. Ngoài ra, Dương Dương, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, TFBoys vẫn giữ được vị thế của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-sach-10-nam-dien-vien-hoa-ngu-co-chi-so-truyen-thong-cao-nhat-nam-2018-310245.html