Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Sao quốc tế 04/01/2019 12:27

Sau khi bị "ném đá" vì photoshop kéo chân quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng lớn khi xuất hiện kém sang tại sân bay.

Nhiều người tỏ ra thất vọng vì một trong những tiểu hoa đán sau năm 95 mới được công bố - Thẩm Nguyệt lại ăn mặc quá đỗi bình thường. Thậm chí có một số ý kiến cho rằng phong cách và thần thái của cô còn kém cả trợ lý của mình.

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 1
Thẩm Nguyệt có gương mặt khả ái và nụ cười tỏa nắng
Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 2
Thẩm Nguyệt vừa được bình chọn là một trong những tiểu hoa sinh sau năm 1995 của Trung Quốc

Thẩm Nguyệt từng được biết đến với bộ phim thanh xuân đình đám “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” cùng Hồ Nhất Thiên. Năm 2018, cô tiếp tục góp mặt trong bộ phim “Vườn sao băng” phiên bản Trung Quốc. Sở hữu khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng nhưng nhược điểm lớn nhất của Thẩm Nguyệt nằm ở đôi chân vừa ngắn vừa thô và chiều cao khiêm tốn.

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 3
Nhược điểm của Thẩm Nguyệt là chiều cao khiêm tốn, đôi chân ngắn và thô
Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 4
Chính vì vậy cô đã nhờ sự hỗ trợ của photoshop kéo dài đôi chân trong một bức hình...
Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 5
Nhưng khán giả đã bóc mẽ điều này và Thẩm Nguyệt được xem là cao thủ trong việc sử dụng photoshop

Có lẽ tự ti với nhược điểm này, Thẩm Nguyệt đã tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ photoshop kéo dài đôi chân để có được những tấm hình lung linh. Nhưng hành động này của Thẩm Nguyệt bị cộng đồng mạng lên án. Có người còn mỉa mai rằng cho dù Angela Babay, Dương Mịch có kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh cao đến mấy cũng không thể vượt mặt Thẩm Nguyệt được.

Chưa hết, xuất hiện tại sân bay mới đây, cách ăn mặc, trang điểm của Thẩm Nguyệt lại vô cùng bình thường khiến nhiều người phải thốt lên: “Nếu gặp ngoài đường chắc chắn không nhận ra đây là Thẩm Nguyệt”.

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 6
Ngay sau đó, Thẩm Nguyệt lại gây thất vọng khi xuất hiện vô cùng bình thường tại sân bay
Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 7
Phong cách ăn mặc, trang điểm của Thẩm Nguyệt kém sang
Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 8
Thậm chí phong cách của Thẩm Nguyệt còn không bằng trợ lý đi cùng
Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay - Ảnh 9
Nhiều người cho rằng nếu gặp ở ngoài đường chắc chắn không nhận ra đây là Thẩm Nguyệt

Năm mới vừa đến được vài ngày nhưng cái tên Thẩm Nguyệt liên tục xuất hiện trên truyền thông Hoa ngữ với nội dung không mấy tích cực. Nhiều người hy vọng người đẹp sinh năm 1997 ngày càng hoàn thiện hơn về khả năng diễn xuất đồng thời tạo cho mình một phong cách riêng.

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