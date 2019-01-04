Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Sau khi bị "ném đá" vì photoshop kéo chân quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng lớn khi xuất hiện kém sang tại sân bay.
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Nhiều người tỏ ra thất vọng vì một trong những tiểu hoa đán sau năm 95 mới được công bố - Thẩm Nguyệt lại ăn mặc quá đỗi bình thường. Thậm chí có một số ý kiến cho rằng phong cách và thần thái của cô còn kém cả trợ lý của mình.
Thẩm Nguyệt từng được biết đến với bộ phim thanh xuân đình đám “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” cùng Hồ Nhất Thiên. Năm 2018, cô tiếp tục góp mặt trong bộ phim “Vườn sao băng” phiên bản Trung Quốc. Sở hữu khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng nhưng nhược điểm lớn nhất của Thẩm Nguyệt nằm ở đôi chân vừa ngắn vừa thô và chiều cao khiêm tốn.
Có lẽ tự ti với nhược điểm này, Thẩm Nguyệt đã tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ photoshop kéo dài đôi chân để có được những tấm hình lung linh. Nhưng hành động này của Thẩm Nguyệt bị cộng đồng mạng lên án. Có người còn mỉa mai rằng cho dù Angela Babay, Dương Mịch có kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh cao đến mấy cũng không thể vượt mặt Thẩm Nguyệt được.
Chưa hết, xuất hiện tại sân bay mới đây, cách ăn mặc, trang điểm của Thẩm Nguyệt lại vô cùng bình thường khiến nhiều người phải thốt lên: “Nếu gặp ngoài đường chắc chắn không nhận ra đây là Thẩm Nguyệt”.
Năm mới vừa đến được vài ngày nhưng cái tên Thẩm Nguyệt liên tục xuất hiện trên truyền thông Hoa ngữ với nội dung không mấy tích cực. Nhiều người hy vọng người đẹp sinh năm 1997 ngày càng hoàn thiện hơn về khả năng diễn xuất đồng thời tạo cho mình một phong cách riêng.