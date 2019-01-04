Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Nhiều người tỏ ra thất vọng vì một trong những tiểu hoa đán sau năm 95 mới được công bố - Thẩm Nguyệt lại ăn mặc quá đỗi bình thường. Thậm chí có một số ý kiến cho rằng phong cách và thần thái của cô còn kém cả trợ lý của mình.

Thẩm Nguyệt có gương mặt khả ái và nụ cười tỏa nắng

Thẩm Nguyệt vừa được bình chọn là một trong những tiểu hoa sinh sau năm 1995 của Trung Quốc

Thẩm Nguyệt từng được biết đến với bộ phim thanh xuân đình đám “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” cùng Hồ Nhất Thiên. Năm 2018, cô tiếp tục góp mặt trong bộ phim “Vườn sao băng” phiên bản Trung Quốc. Sở hữu khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng nhưng nhược điểm lớn nhất của Thẩm Nguyệt nằm ở đôi chân vừa ngắn vừa thô và chiều cao khiêm tốn.