Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz

Sao quốc tế 04/01/2019 06:45

Một người kết hôn, một người ly hôn, một người thị phi đeo bám nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là những ngôi sao có chỉ số truyền thông cao nhất Cbiz.

Theo bảng xếp hạng diễn viên truyền hình có chỉ số truyền thông cao nhất Cbiz mới được Vlinkage công bố, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba là những diễn viên chiếm giữ ba vị trí đầu tiên trong số 100 nghệ sỹ.

Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz - Ảnh 1
Danh sách top 10 diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất 2018: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lần lượt giữ 3 bị trí đầu tiên, tiếp theo là Dương Dương, Hồ Ca, Dương Tử, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Đường Yên và Lộc Hàm

Năm 2018 là một năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh khi cô tìm cho mình tình yêu đích thực. Vào đúng ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tuyên bố anh và nữ diễn viên họ Triệu đã là người một nhà. Vào ngày đầu năm 2019, anh tiếp tục chia sẻ niềm vui khi xác nhận chuyện bà xã đang mang thai. Mải mê yêu đương và hoàn thành thiên chức của người phụ nữ nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn vượt qua nhiều đối thủ lớn trở thành diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2018.

Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz - Ảnh 2
2018 là một năm thắng lợi toàn diện của Triệu Lệ Dĩnh

Khác với Triệu Lệ Dĩnh, 2018 là một năm không mấy thuận lợi cho Dương Mịch về chuyện gia đình. Cô phải hoàn tất thủ tục ly hôn với Lưu Khải Uy và đối diện với sự đeo bám của truyền thông trong suốt một thời gian. Thế nhưng cái tên Dương Mịch luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Cô đứng sau Triệu Lệ Dĩnh, giữ vị trí số 2 trong danh sách 100 diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz - Ảnh 3
Mặc dù cuộc sống gặp nhiều chuyện không vui nhưng Dương Mịch vẫn là diễn viên có chỉ số truyền thông cao thứ 2

2018 cũng là một năm khá ấn tượng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Sự kiện trở thành nữ thần Kim Ưng và nhận giải diễn xuất tại lễ trao giải này khiến mỹ nữ đến từ Tân Cương bị cộng đồng mạng "ném đá" không thương tiếc. Nhưng chỉ số truyền thông của Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đứng sau Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch.

Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz - Ảnh 4
Mặc dù gặp nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận sức nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong danh sách top 10 của những diễn viên có giá trị truyền thông cao nhất còn có Dương Dương, Hồ Ca, Dương Tử, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Đường Yên và Lộc Hàm.

Danh sách 10 nam diễn viên Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2018

Danh sách 10 nam diễn viên Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2018

Năm 2018 vừa kết thúc, trang Vlinkage vừa đăng tải danh sách những diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất làng giải trí Hoa ngữ tính từ 1/1/2018/ đến 31/12/2018.

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