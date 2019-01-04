Nhiều thị phi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Cbiz

Theo bảng xếp hạng diễn viên truyền hình có chỉ số truyền thông cao nhất Cbiz mới được Vlinkage công bố, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba là những diễn viên chiếm giữ ba vị trí đầu tiên trong số 100 nghệ sỹ.

Danh sách top 10 diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất 2018: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lần lượt giữ 3 bị trí đầu tiên, tiếp theo là Dương Dương, Hồ Ca, Dương Tử, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Đường Yên và Lộc Hàm

Năm 2018 là một năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh khi cô tìm cho mình tình yêu đích thực. Vào đúng ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tuyên bố anh và nữ diễn viên họ Triệu đã là người một nhà. Vào ngày đầu năm 2019, anh tiếp tục chia sẻ niềm vui khi xác nhận chuyện bà xã đang mang thai. Mải mê yêu đương và hoàn thành thiên chức của người phụ nữ nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn vượt qua nhiều đối thủ lớn trở thành diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2018.