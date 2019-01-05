Bị phạt 700 triệu vì đăng tin đồn vu khống Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 05/01/2019 06:55

Tống Tổ Đức, người hay đăng những tin đồn thất thiệt liên quan đến cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như đã bị tòa án phán thua kiện.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và những tài khoản mạng xã hội muốn "ăn theo" sự nổi tiếng của họ. Kể từ khi chính thức công khai chuyện hẹn hò rồi hôn lễ, cặp đôi Hoắc – Như luôn bị quấy rối bởi những tin đồn thiếu căn cứ.

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Hôn nhân của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn là chủ đề để người khác xây dựng tin đồn

Điển hình là Tống Tổ Đức. Trên trang cá nhân, người này từng đăng tải thông tin Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chưa đăng ký kết hôn, đồng thời tuyên bố cặp đôi sống chung bất hợp pháp. Đáp trả lại tin đồn vô căn cứ đó, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đồng loạt khởi kiện Tống Tổ Đức lên một tòa án tại Bắc Kinh.

Bị phạt 700 triệu vì đăng tin đồn vu khống Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như - Ảnh 2
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng nhau khởi kiện Tổng Tổ Đức - người tung tin đồn cặp đôi sống chung bất hợp pháp
Bị phạt 700 triệu vì đăng tin đồn vu khống Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như - Ảnh 3
Kết quả cuối cùng tòa án đưa ra cũng là lời cảnh tỉnh cho những tài khoản mạng xã hội muốn nổi tiếng dựa hơi các ngôi sao hàng đấu

Mới đây nhất, tòa án tuyên bố Tống Tổ Đức thua kiện. Tài khoản này phải công khai xin lỗi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như trên trang cá nhân của mình đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cho mỗi người 10 vạn tệ, tổng cộng là 20 vạn tệ (tương đương 700 triệu đồng).

Sau khi theo kiện 1 năm, kết quả cuối cùng mà tòa án đưa ra cũng là bài học nhớ đời cho Tống Tổ Đức và những người chuyên đi tung tin đồn thiếu căn cứ cho các ngôi sao nổi tiếng.

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