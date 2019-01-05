Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay

Sao quốc tế 05/01/2019 18:14

Viên San San là nữ diễn viên từng được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng những động thái gần đây của cô khiến người hâm mộ nghi ngờ cô mới chia tay bạn trai.

Viên San San là nữ diễn viên từng được quản lý bởi công ty của biên kịch Vu Chính. Chính vì vậy cô nhận được rất nhiều giúp đỡ từ nhà biên kịch tài năng này. Khi còn hợp tác, Vu Chính khá ưu ái Viên San San. Ông dành cho cô khá nhiều vai diễn ấn tượng trong “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ”, “Mỹ Nhân Vô Lệ” hay “Chế Tạo Mỹ Nhân”.

Mặc dù được ưu ái tham gia khá nhiều tác phẩm, nhưng diễn xuất của Viên San San bị đánh giá là một màu, khuôn mặt bị đơ và không truyền tải được nội dung của nhân vật. Dù vậy, dưới sự nâng đỡ của Vu Chính, sự nghiệp của Viên San San phát triển khá thuận lợi.

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay - Ảnh 1
Viên San San khá nổi tiếng khi góp mặt trong nhiều bộ phim của Vu Chính
Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay - Ảnh 2
Tạo hình Nhậm Doanh Doanh của Viên San San trong "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ"

Là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng tháng 10/2018, nữ diễn viên Viên San San bị truyền thông bóc mẽ đang hẹn hò với nam ca sỹ tài năng Triệu Anh Tuấn. Những hình ảnh Viên San San và Triệu Anh Tuấn đăng tải trên trang cá nhân trùng hợp cả về thời gian lẫn địa điểm. Chính vì vậy cộng đồng mạng khẳng định hai người đang hẹn hò.

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay - Ảnh 3
Những hình ảnh cho thấy Viên San San và nam ca sỹ Triệu Anh Tuấn đang hẹn hò
Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay - Ảnh 4
Cả hai cùng mặc áo đôi...
Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay - Ảnh 5
... và cùng đi du lịch Nhật Bản trong cùng một thời điểm

Tháng 11 vừa qua, Triệu Anh Tuấn bị bắt gặp đi uống cafe với một cô gái không phải Viên San San khiến nhiều người tin rằng chuyện tình cảm của hai người có vấn đề. Thực tế, người trong giới đều biết Viên San San hẹn hò với Triệu Anh Tuấn nhưng nhân vật chính chưa từng thừa nhận với giới truyền thông mà thôi.

Mới đây, thông tin Viên San San – Triệu Anh Tuấn chia tay lại một lần nữa nóng lên. Cách đây vài ngày, nữ diễn viên thừa nhận mình đang độc thân khi tham gia một chương trình truyền hình. Hôm nay, một tài khoản mạng đăng tải thông tin bạn trai của Viên San San không đáng tin. Anh ta từng truyền đi thông điệp theo đuổi chế độ một chồng nhiều vợ, có những mối quan hệ bất thường với người khác phái. Gần đây, bạn trai của Viên San San ngoại tình và bị bắt gặp. Vì không chịu nổi nên Viên San San đề nghị chia tay và dọn ra khỏi nhà.

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay - Ảnh 6
Triệu Anh Tuấn là một ca sỹ tài năng nhưng ủng hộ quan điểm sống một chồng nhiều vợ
Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay - Ảnh 7
Sau khi Viên San San bắt gặp người yêu ngoại tình cô nhanh chóng chia tay

Ngay sau khi thông tin này được truyền tải, nhiều người hâm mộ động viên Viên San San: “Một người đàn ông như vậy có tài giỏi đến mấy chia tay cũng không nên tiếc”. Một người khác bức xúc: “Chắc chắn Viên San San sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn Triệu Anh Tuấn nhiều lần”.

Đứng trước thông tin này Viên San San và người quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Sau khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng công ty Gia Hành đã tiến hành giải ước hợp đồng với chồng cũ của Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên San San Viên San San - Triệu Anh Tuấn người yêu Viên San San ngoại tình Vu Chính Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ scandal sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Bị phạt 700 triệu vì đăng tin đồn vu khống Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như

Bị phạt 700 triệu vì đăng tin đồn vu khống Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như

Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như

Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như

Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Sau sự cố photoshop quá đà, Thẩm Nguyệt tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện ‘quê mùa’ tại sân bay

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 0 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 13 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 5 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới