Viên San San là nữ diễn viên từng được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng những động thái gần đây của cô khiến người hâm mộ nghi ngờ cô mới chia tay bạn trai.

Viên San San là nữ diễn viên từng được quản lý bởi công ty của biên kịch Vu Chính. Chính vì vậy cô nhận được rất nhiều giúp đỡ từ nhà biên kịch tài năng này. Khi còn hợp tác, Vu Chính khá ưu ái Viên San San. Ông dành cho cô khá nhiều vai diễn ấn tượng trong “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ”, “Mỹ Nhân Vô Lệ” hay “Chế Tạo Mỹ Nhân”. Mặc dù được ưu ái tham gia khá nhiều tác phẩm, nhưng diễn xuất của Viên San San bị đánh giá là một màu, khuôn mặt bị đơ và không truyền tải được nội dung của nhân vật. Dù vậy, dưới sự nâng đỡ của Vu Chính, sự nghiệp của Viên San San phát triển khá thuận lợi.

Viên San San khá nổi tiếng khi góp mặt trong nhiều bộ phim của Vu Chính Tạo hình Nhậm Doanh Doanh của Viên San San trong "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" Là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng tháng 10/2018, nữ diễn viên Viên San San bị truyền thông bóc mẽ đang hẹn hò với nam ca sỹ tài năng Triệu Anh Tuấn. Những hình ảnh Viên San San và Triệu Anh Tuấn đăng tải trên trang cá nhân trùng hợp cả về thời gian lẫn địa điểm. Chính vì vậy cộng đồng mạng khẳng định hai người đang hẹn hò. Những hình ảnh cho thấy Viên San San và nam ca sỹ Triệu Anh Tuấn đang hẹn hò Cả hai cùng mặc áo đôi... ... và cùng đi du lịch Nhật Bản trong cùng một thời điểm Tháng 11 vừa qua, Triệu Anh Tuấn bị bắt gặp đi uống cafe với một cô gái không phải Viên San San khiến nhiều người tin rằng chuyện tình cảm của hai người có vấn đề. Thực tế, người trong giới đều biết Viên San San hẹn hò với Triệu Anh Tuấn nhưng nhân vật chính chưa từng thừa nhận với giới truyền thông mà thôi.

Mới đây, thông tin Viên San San – Triệu Anh Tuấn chia tay lại một lần nữa nóng lên. Cách đây vài ngày, nữ diễn viên thừa nhận mình đang độc thân khi tham gia một chương trình truyền hình. Hôm nay, một tài khoản mạng đăng tải thông tin bạn trai của Viên San San không đáng tin. Anh ta từng truyền đi thông điệp theo đuổi chế độ một chồng nhiều vợ, có những mối quan hệ bất thường với người khác phái. Gần đây, bạn trai của Viên San San ngoại tình và bị bắt gặp. Vì không chịu nổi nên Viên San San đề nghị chia tay và dọn ra khỏi nhà. Triệu Anh Tuấn là một ca sỹ tài năng nhưng ủng hộ quan điểm sống một chồng nhiều vợ Sau khi Viên San San bắt gặp người yêu ngoại tình cô nhanh chóng chia tay Ngay sau khi thông tin này được truyền tải, nhiều người hâm mộ động viên Viên San San: “Một người đàn ông như vậy có tài giỏi đến mấy chia tay cũng không nên tiếc”. Một người khác bức xúc: “Chắc chắn Viên San San sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn Triệu Anh Tuấn nhiều lần”. Đứng trước thông tin này Viên San San và người quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy Sau khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng công ty Gia Hành đã tiến hành giải ước hợp đồng với chồng cũ của Dương Mịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-gap-ban-trai-ngoai-tinh-my-nhan-tan-tieu-ngao-giang-ho-lap-tuc-chia-tay-310507.html