Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Phạm Băng Băng từng vào vai người hầu cho Lâm Tâm Như trong bộ phim đình đám “Hoàn Châu Cách Cách”. Đây cũng là bộ phim giúp tên tuổi của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng, Châu Kiệt nổi tiếng khắp Châu Á.

A hoàn Kim Tỏa là vai diễn để đời của Phạm Băng Băng. Bộ phim này cũng là bước đệm giúp sự nghiệp của nữ diễn viên họ Phạm phát triển nhanh chóng. Cô trở thành biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc. Những bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Phạm Băng Băng đều có rating vô cùng ấn tượng. Mỹ nhân họ Phạm từng được gọi là “nữ hoàng quảng cáo” của Cbiz.

Trong bộ phim “Mỹ Nhân Tâm Kế”, Dương Mịch vào vai tì nữ Tuyết Diên, luôn bên cạnh và bảo vệ cho Lâm Tâm Như. Khi nhận vai diễn này, cô đã là một diễn viên được nhiều người biết tới, nhưng Tuyết Diên là vai diễn để đời của Dương Mịch. Khi bộ phim được công chiếu, nhiều người nhận xét rằng mặc dù chỉ là vai phụ nhưng nhan sắc của những nhân vật còn lại khó ai có thể so sánh với Dương Mịch.

Vai diễn Mạc Tuyết Diên trong 'Mỹ Nhân Tâm Kế' của Dương Mịch lấy đi nước mắt của nhiều người

Hiện nay Dương Mịch là một trong những nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng nhất Cbiz

Sau đó, sự nghiệp của Dương Mịch lên như nhiều gặp gió. Những bộ phim mà cô tham gia luôn có rating cao chót vót. Hiện nay, trong làng giải trí Hoa ngữ vị trí của Dương Mịch vượt Lâm Tâm Như khá nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn là nữ diễn viên Hoa ngữ thành công nhất năm 2018. Với thành công của “Diên Hi Công Lược”, Ngô Cẩn Ngôn cùng dàn diễn viên tham gia bộ phim này luôn được khán giả và truyền thông chào đón.

Ngô Cẩn Ngôn từng vào vai thị nữ cho Lâm Tâm Như trong 'Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành'

Nhưng 'Diên Hi Công Lược' mới là bộ phim giúp tên tuổi Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng

Sau thành công của 'Diên Hi Công Lược', rất nhiều kịch bản hay cũng như hợp đồng quảng cáo tìm đến Ngô Cẩn Ngôn

Nhưng có lẽ ít người biết rằng khi tham gia bộ phim “Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành”, Ngô Cẩn Ngôn từng vào vai thị nữ Hứa Yên Chi của Lâm Tâm Như. Sự thành công của “Diên Hi Công Lược” đã giúp sự nghiệp của cô phát triển nhanh chóng. Nếu so sánh về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng tại Cbiz hiện nay, có lẽ Ngô Cẩn Ngôn cũng đã vượt Lâm Tâm Như.