Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 07/01/2019 18:52

Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Ngô Cẩn Ngôn đều là những diễn viên từng vào vai a hoàn cho Lâm Tâm Như. Giờ đây họ đều trở thành những cái tên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng từng vào vai người hầu cho Lâm Tâm Như trong bộ phim đình đám “Hoàn Châu Cách Cách”. Đây cũng là bộ phim giúp tên tuổi của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng, Châu Kiệt nổi tiếng khắp Châu Á.

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 1
Phạm Băng Băng gây ấn tượng với vai diễn nàng hầu Kim Tỏa trong bộ phim 'Hoàn Châu Cách Cách'
Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 2
Mỗi lần tham gia liên hoan phim quốc tế, Phạm Băng Băng đều được xem là biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc

A hoàn Kim Tỏa là vai diễn để đời của Phạm Băng Băng. Bộ phim này cũng là bước đệm giúp sự nghiệp của nữ diễn viên họ Phạm phát triển nhanh chóng. Cô trở thành biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc. Những bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Phạm Băng Băng đều có rating vô cùng ấn tượng. Mỹ nhân họ Phạm từng được gọi là “nữ hoàng quảng cáo” của Cbiz.

Dương Mịch

Trong bộ phim “Mỹ Nhân Tâm Kế”, Dương Mịch vào vai tì nữ Tuyết Diên, luôn bên cạnh và bảo vệ cho Lâm Tâm Như. Khi nhận vai diễn này, cô đã là một diễn viên được nhiều người biết tới, nhưng Tuyết Diên là vai diễn để đời của Dương Mịch. Khi bộ phim được công chiếu, nhiều người nhận xét rằng mặc dù chỉ là vai phụ nhưng nhan sắc của những nhân vật còn lại khó ai có thể so sánh với Dương Mịch.

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 3
Vai diễn Mạc Tuyết Diên trong 'Mỹ Nhân Tâm Kế' của Dương Mịch lấy đi nước mắt của nhiều người
Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 4
Hiện nay Dương Mịch là một trong những nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng nhất Cbiz

Sau đó, sự nghiệp của Dương Mịch lên như nhiều gặp gió. Những bộ phim mà cô tham gia luôn có rating cao chót vót. Hiện nay, trong làng giải trí Hoa ngữ vị trí của Dương Mịch vượt Lâm Tâm Như khá nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn là nữ diễn viên Hoa ngữ thành công nhất năm 2018. Với thành công của “Diên Hi Công Lược”, Ngô Cẩn Ngôn cùng dàn diễn viên tham gia bộ phim này luôn được khán giả và truyền thông chào đón.

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 5
Ngô Cẩn Ngôn từng vào vai thị nữ cho Lâm Tâm Như trong 'Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành'
Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 6
Nhưng 'Diên Hi Công Lược' mới là bộ phim giúp tên tuổi Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng
Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 7
Sau thành công của 'Diên Hi Công Lược', rất nhiều kịch bản hay cũng như hợp đồng quảng cáo tìm đến Ngô Cẩn Ngôn

Nhưng có lẽ ít người biết rằng khi tham gia bộ phim “Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành”, Ngô Cẩn Ngôn từng vào vai thị nữ Hứa Yên Chi của Lâm Tâm Như. Sự thành công của “Diên Hi Công Lược” đã giúp sự nghiệp của cô phát triển nhanh chóng. Nếu so sánh về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng tại Cbiz hiện nay, có lẽ Ngô Cẩn Ngôn cũng đã vượt Lâm Tâm Như.

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Theo nhận xét của nhiều người, Tiểu Gạo Nếp là cô bé vô cùng đáng yêu. Khi tiếp xúc với truyền thông, cô bé luôn nở nụ cười trên môi. Dường như Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào sau khi bố mẹ ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng Dương Mịch Ngô Cẩn Ngôn Lâm Tâm Như Diên Hi Công Lược

TIN LIÊN QUAN

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Vừa tái hợp chồng cũ, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì bị tố ngoại tình với trai lạ sau 2 ngày quen biết

Vừa tái hợp chồng cũ, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì bị tố ngoại tình với trai lạ sau 2 ngày quen biết

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay

Bắt gặp bạn trai ngoại tình, mỹ nhân ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lập tức chia tay

Bị chồng cũ chỉ trích sống phóng túng, Trương Vũ Kỳ đáp trả: ‘Là người tự do, hẹn hò với ai là quyền của tôi’

Bị chồng cũ chỉ trích sống phóng túng, Trương Vũ Kỳ đáp trả: ‘Là người tự do, hẹn hò với ai là quyền của tôi’

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 2 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 15 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 7 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới