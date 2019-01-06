Trương Vũ Kỳ nổi tiếng nhờ bộ phim ‘Mỹ Nhân Ngư’ của vua hài Châu Tinh Trì. Mặc dù không có nhiều tác phẩm để đời nhưng đời sống tình cảm của cô luôn trở thành tâm điểm của truyền thông.
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Trương Vũ Kỳ đã từng trải qua hai đời chồng và lần chia tay nào cũng ầm ĩ. Với người chồng đầu tiên, cô tuyên bố ly hôn ngay sau khi biết thông tin chồng mình – đạo diễn Vương Toàn Anh bị bắt vì hành vi mua dâm tập thể. Sau đó cô gặp và có tình cảm với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Sau một lần đò, Trương Vũ Kỳ khá coi trọng mối tình này. Mặc cho anh ta nói dối về số tài sản mình sở hữu nhưng cô vẫn chấp nhận sống chung và sinh con cho anh ta.
Khi cặp song sinh chưa đầy một tuổi, Trương Vũ Kỳ một lần nữa tuyên bố hôn nhân tan vỡ. Cô chia sẻ mình từng bị trầm cảm và đã dùng dao tấn công Viên Ba Nguyên. Tưởng rằng sự việc chỉ dừng lại ở đây, thế nhưng không lâu sau khi tuyên bố ly hôn, cả hai xác nhận đã quay lại với nhau.
Hôm nay, Viên Ba Nguyên bất ngờ đăng đàn tố Trương Vũ Kỳ vừa mới quay trở lại với anh đã ngoại tình với trai lạ sau hai ngày quen biết. Anh còn đưa ra một loạt bằng chứng chứng minh vợ mình và trai lạ đã hẹn nhau ở khách sạn W phòng 3819. Viên Ba Nguyên chua chát: “Đây chính là phong cách của cô ấy. Trước khi ly hôn cũng vậy, chỉ cần mình thoải mái mà không nghĩ đến cảm giác của người khác, đến con cái cũng không thèm quan tâm”.
Đứng trước những cáo buộc này, Trương Vũ Kỳ chưa có động thái nào. Cộng đồng mạng Trung Quốc đang chờ đợi những diễn biến mới nhất của drama này.