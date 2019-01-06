Trương Vũ Kỳ đã từng trải qua hai đời chồng và lần chia tay nào cũng ầm ĩ. Với người chồng đầu tiên, cô tuyên bố ly hôn ngay sau khi biết thông tin chồng mình – đạo diễn Vương Toàn Anh bị bắt vì hành vi mua dâm tập thể. Sau đó cô gặp và có tình cảm với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Sau một lần đò, Trương Vũ Kỳ khá coi trọng mối tình này. Mặc cho anh ta nói dối về số tài sản mình sở hữu nhưng cô vẫn chấp nhận sống chung và sinh con cho anh ta.

Trương Vũ Kỳ nổi tiếng nhờ phim 'Mỹ Nhân Ngư' của vua hài Châu Tinh Trì

Khi cặp song sinh chưa đầy một tuổi, Trương Vũ Kỳ một lần nữa tuyên bố hôn nhân tan vỡ. Cô chia sẻ mình từng bị trầm cảm và đã dùng dao tấn công Viên Ba Nguyên. Tưởng rằng sự việc chỉ dừng lại ở đây, thế nhưng không lâu sau khi tuyên bố ly hôn, cả hai xác nhận đã quay lại với nhau.