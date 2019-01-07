Bị chồng cũ chỉ trích sống phóng túng, Trương Vũ Kỳ đáp trả: ‘Là người tự do, hẹn hò với ai là quyền của tôi’

Sau khi bị chồng cũ Viên Ba Nguyên tố đi khách sạn với trai lạ sau 2 ngày quen biết, Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan điểm sống của mình.

Khi Viên Ba Nguyên chia sẻ thông tin Trương Vũ Kỳ đi khách sạn với trai lạ trong nhóm chat của mình, chuyện này lập tức trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội Trung Quốc. Với tính cách của mình, Trương Vũ Kỳ không thể ngồi yên. Cô nhanh chóng viết trên trang cá nhân: “Vì chuyện tình cảm và hôn nhân của mình mà nhiều lần làm phiền đến mọi người, vốn dĩ đã hạ quyết tâm không nói ra những chuyện riêng tư nữa nhưng không thể ngờ lại gặp phải cục diện ngày hôm này. Lúc này, tôi cảm thấy rất ngại và xấu hổ”. Sau khi chồng cũ Viên Ba Nguyên tố Trương Vũ Kỳ đi khách sạn với trai lạ sau 2 ngày quen biết, người đẹp 'Mỹ Nhân Ngư' lên tiếng đáp trả Trương Vũ Kỳ chia sẻ, Viên Ba Nguyên dùng những bí mật này để đòi quyền nuôi con nhưng cô không đồng ý Qua trang cá nhân, Trương Vũ Kỳ muốn nhắn gửi tới những ai quan tâm đến cô 3 nội dung. Thứ nhất, vì chuyện tình cảm rạn nứt mà Viên Ba Nguyên lại đem chuyện riêng tư của cô nói ra ngoài là hành vi đáng ghê tởm Cô không muốn dùng lại hành vi này để báo thù chồng cũ.

Thứ hai, Trương Vũ Kỳ đang là người tự do, hẹn hò với ai đó là quyền của cô. Chuyện mới gặp gỡ trai lạ ngày thứ 2 đã lên giường là hoàn toàn không có. Thứ ba, Viên Ba Nguyên nói xấu Trương Vũ Kỳ với mục đích là hủy hoại cô, khiến cô từ nay không thể làm việc được nữa.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, Viên Ba Nguyên đã dùng những bí mật này để ép cô giao quyền nuôi con cho anh ta. Trương Vũ Kỳ không đồng ý nên anh ta công khai mọi chuyện. Theo những gì Trương Vũ Kỳ chia sẻ, Viên Ba Nguyên chỉ là đại gia giả. Anh ta còn nợ người đẹp họ Trương mấy chục triệu nhân dân tệ Trương Vũ Kỳ thừa nhận mình là một người phụ nữ độc lập và cũng là một người mẹ yếu lòng Trương Vũ Kỳ thừa nhận mình là một người phụ nữ độc lập và cũng là một người mẹ yếu lòng, không phải lúc nào cũng giữ được sự cảnh giác và lý trí. Cô cảm thấy áy náy vì không thể bảo vệ con. Đối với chồng cũ, Trương Vũ Kỳ đòi anh ta trả cho cô mấy chục triệu tệ đã vay trước đây. Có lẽ khán giả sẽ còn phải xem bộ phim truyền hình nhiều tập giữa Trương Vũ Kỳ và Viên Ba Nguyên.

Vừa tái hợp chồng cũ, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì bị tố ngoại tình với trai lạ sau 2 ngày quen biết Trương Vũ Kỳ nổi tiếng nhờ bộ phim ‘Mỹ Nhân Ngư’ của vua hài Châu Tinh Trì. Mặc dù không có nhiều tác phẩm để đời nhưng đời sống tình cảm của cô luôn trở thành tâm điểm của truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chong-cu-chi-trich-song-phong-tung-truong-vu-ky-dap-tra-la-nguoi-tu-do-hen-ho-voi-ai-la-quyen-cua-toi-310607.html