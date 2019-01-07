Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Sao quốc tế 07/01/2019 09:50

Theo nhận xét của nhiều người, Tiểu Gạo Nếp là cô bé vô cùng đáng yêu. Khi tiếp xúc với truyền thông, cô bé luôn nở nụ cười trên môi. Dường như Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào sau khi bố mẹ ly hôn.

Truyền thông Hong Kong vừa đăng tải hình ảnh mới nhất về con gái Tiểu Gạo Nếp của Dương MịchLưu Khải Uy. Trông cô bé vô cùng vui vẻ, dường như không chịu ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực của bố mẹ.

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám - Ảnh 1
Tiểu Gạo Nếp luôn cười tươi khi phóng viên chụp hình

Một thời gian sau tuyên bố ly hôn, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã quay trở về với guồng quay công việc. Những hình ảnh Lưu Khải Uy tham gia chương trình từ cuối năm 2018 cũng được phát sóng. Dường như tài tử xứ Cảng Thơm đã lấy lại tinh thần và không bị ảnh hưởng nào sau khi ly hôn.

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám - Ảnh 2
Sau khi dừng xe, Lưu Khải Uy vội chạy ra ghế sau ân cần bế Tiểu Gạo Nếp
Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám - Ảnh 3
Nhìn những hình ảnh này, ai cũng thấy bé Tiểu Gạo Nếp rất bám ba
Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám - Ảnh 4
Lưu Khải Uy và con gái vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày

Được biết, gia đình nam diễn viên Lưu Khải Uy mới kết thúc kỳ nghỉ lễ với con gái và trở về Hong Kong. Sau khi dừng xe, anh vội chạy ra ghế sau bế Tiểu Gạo Nếp một cách nhẹ nhàng và ân cần. 

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám - Ảnh 5
Mẹ và em gái của Lưu Khải Uy cũng tham gia kỳ nghỉ này
Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám - Ảnh 6
Khi được hỏi về Dương Mịch và quyền nuôi con, Lưu Khải Uy từ chối trả lời

Cô bé Tiểu Gạo Nếp vô cùng dễ thương, nụ cười luôn nở trên môi. Dường như cô bé không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám của bố mẹ. Khi phóng viên hỏi Lưu Khải Uy về chuyện của Dương Mịch và quyền nuôi dưỡng con gái, anh im lặng. Thay vào đó, nam diễn viên chỉ nói: “Chúc mừng năm mới”.

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Sau khi kết hôn, truyền thông thường đặt câu hỏi Dương Mịch có về Hong Kong hay không nhưng chưa một lần hỏi Lưu Khải Uy có đến Bắc Kinh thăm bố mẹ vợ hay không.

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