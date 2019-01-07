Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Theo nhận xét của nhiều người, Tiểu Gạo Nếp là cô bé vô cùng đáng yêu. Khi tiếp xúc với truyền thông, cô bé luôn nở nụ cười trên môi. Dường như Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào sau khi bố mẹ ly hôn.
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Truyền thông Hong Kong vừa đăng tải hình ảnh mới nhất về con gái Tiểu Gạo Nếp của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Trông cô bé vô cùng vui vẻ, dường như không chịu ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực của bố mẹ.
Một thời gian sau tuyên bố ly hôn, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã quay trở về với guồng quay công việc. Những hình ảnh Lưu Khải Uy tham gia chương trình từ cuối năm 2018 cũng được phát sóng. Dường như tài tử xứ Cảng Thơm đã lấy lại tinh thần và không bị ảnh hưởng nào sau khi ly hôn.
Được biết, gia đình nam diễn viên Lưu Khải Uy mới kết thúc kỳ nghỉ lễ với con gái và trở về Hong Kong. Sau khi dừng xe, anh vội chạy ra ghế sau bế Tiểu Gạo Nếp một cách nhẹ nhàng và ân cần.
Cô bé Tiểu Gạo Nếp vô cùng dễ thương, nụ cười luôn nở trên môi. Dường như cô bé không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám của bố mẹ. Khi phóng viên hỏi Lưu Khải Uy về chuyện của Dương Mịch và quyền nuôi dưỡng con gái, anh im lặng. Thay vào đó, nam diễn viên chỉ nói: “Chúc mừng năm mới”.