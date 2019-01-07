Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Truyền thông Hong Kong vừa đăng tải hình ảnh mới nhất về con gái Tiểu Gạo Nếp của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Trông cô bé vô cùng vui vẻ, dường như không chịu ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực của bố mẹ.

Tiểu Gạo Nếp luôn cười tươi khi phóng viên chụp hình

Một thời gian sau tuyên bố ly hôn, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã quay trở về với guồng quay công việc. Những hình ảnh Lưu Khải Uy tham gia chương trình từ cuối năm 2018 cũng được phát sóng. Dường như tài tử xứ Cảng Thơm đã lấy lại tinh thần và không bị ảnh hưởng nào sau khi ly hôn.