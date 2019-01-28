Trương Bá Chi để lộ tên khai sinh của quý tử thứ 3, danh tính cha đứa trẻ vẫn là ẩn số

Mới đây, thông tin trong giấy khai sinh của cậu con trai thứ ba mà Trương Bá Chi hạ sinh vào tháng 11/2019 đã được tiết lộ, nhiều người tò mò không biết cha đứa trẻ là ai.

Theo truyền thông Hồng Kông, những thông tin trong giấy khai sinh của Tiểu Vương Tử (tên thường gọi của quý tử nhà Trương Bá Chi) đã được tiết lộ và thông tin này đang được rất nhiều người quan tâm.

Theo đó, tên tiếng Trung của Tiểu Vương Tử là Trương Lễ Thừa, tên tiếng Anh là Marcus. Cậu bé sinh ngày 8/11 tại bệnh viện Hồng Kông Sanatorium & Hospital, đến nay đã gần 3 tháng tuổi. Những thông tin khác về hộ khẩu của Tiểu Vương Tử hoàn toàn trùng khớp với Trương Bá Chi.

Những thông tin trong giấy khai sinh của Vương Tử đã được tiết lộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm nhất lại chính là cha ruột của Vương Tử. Thế nhưng, trong giấy khai sinh, phần thông tin của cha ruột bị bỏ trống và tất nhiên, danh tính của người đàn ông mà Trương Bá Chi giấu kín vẫn là ẩn số.

Trương Bá Chi nhất quyết không để lộ danh tính 'người tình bí ẩn' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, họ của Vương Tử trùng với họ của Trương Bá Chi, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã lấy họ của mình để đặt tên cho con, số khác lại nghi hoặc có thể cha của đứa trẻ cũng mang họ Trương.

Người đẹp đặt tên cho con theo họ của mình - Ảnh: Internet

Từ khi người đẹp họ Trương sinh con trai thứ 3, những tin đồn về cha đứa bé vẫn xuất hiện liên tục khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội lớn nhỏ xứ Trung. Mặc dù phía Trương Bá Chi đã không ít lần phải lên tiếng phủ nhận nhưng sự việc vẫn chưa hề có hồi kết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-de-lo-ten-khai-sinh-cua-quy-tu-thu-3-danh-tinh-cha-dua-tre-van-la-an-so-313303.html