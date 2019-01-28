Trương Bá Chi để lộ tên khai sinh của quý tử thứ 3, danh tính cha đứa trẻ vẫn là ẩn số

Sao quốc tế 28/01/2019 16:57

Mới đây, thông tin trong giấy khai sinh của cậu con trai thứ ba mà Trương Bá Chi hạ sinh vào tháng 11/2019 đã được tiết lộ, nhiều người tò mò không biết cha đứa trẻ là ai.

Theo truyền thông Hồng Kông, những thông tin trong giấy khai sinh của Tiểu Vương Tử (tên thường gọi của quý tử nhà Trương Bá Chi) đã được tiết lộ và thông tin này đang được rất nhiều người quan tâm.

Theo đó, tên tiếng Trung của Tiểu Vương Tử là Trương Lễ Thừa, tên tiếng Anh là Marcus. Cậu bé sinh ngày 8/11 tại bệnh viện Hồng Kông Sanatorium & Hospital, đến nay đã gần 3 tháng tuổi. Những thông tin khác về hộ khẩu của Tiểu Vương Tử hoàn toàn trùng khớp với Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi để lộ tên khai sinh của quý tử thứ 3, danh tính cha đứa trẻ vẫn là ẩn số - Ảnh 1
Những thông tin trong giấy khai sinh của Vương Tử đã được tiết lộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm nhất lại chính là cha ruột của Vương Tử. Thế nhưng, trong giấy khai sinh, phần thông tin của cha ruột bị bỏ trống và tất nhiên, danh tính của người đàn ông mà Trương Bá Chi giấu kín vẫn là ẩn số.

Trương Bá Chi để lộ tên khai sinh của quý tử thứ 3, danh tính cha đứa trẻ vẫn là ẩn số - Ảnh 2
Trương Bá Chi nhất quyết không để lộ danh tính 'người tình bí ẩn' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, họ của Vương Tử trùng với họ của Trương Bá Chi, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã lấy họ của mình để đặt tên cho con, số khác lại nghi hoặc có thể cha của đứa trẻ cũng mang họ Trương.

Trương Bá Chi để lộ tên khai sinh của quý tử thứ 3, danh tính cha đứa trẻ vẫn là ẩn số - Ảnh 3
Người đẹp đặt tên cho con theo họ của mình - Ảnh: Internet

Từ khi người đẹp họ Trương sinh con trai thứ 3, những tin đồn về cha đứa bé vẫn xuất hiện liên tục khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội lớn nhỏ xứ Trung. Mặc dù phía Trương Bá Chi đã không ít lần phải lên tiếng phủ nhận nhưng sự việc vẫn chưa hề có hồi kết.

Trương Bá Chi điên cuồng giảm cân sau 2 tháng sinh con: Bữa trưa chỉ ăn 1 quả trứng luộc

Trương Bá Chi điên cuồng giảm cân sau 2 tháng sinh con: Bữa trưa chỉ ăn 1 quả trứng luộc

Qua những chia sẻ của Trương Bá Chi, có thể thấy người đẹp đang nóng lòng quay trở lại showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Trương Bá Chi sinh con thứ 3 Trương Bá Chi scandal

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi điên cuồng giảm cân sau 2 tháng sinh con: Bữa trưa chỉ ăn 1 quả trứng luộc

Trương Bá Chi điên cuồng giảm cân sau 2 tháng sinh con: Bữa trưa chỉ ăn 1 quả trứng luộc

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới

Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3

Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3

Chuẩn bị đến sống tại biệt thự 245 tỷ ở Bắc Kinh, Trương Bá Chi hé lộ danh tính người tình bí ẩn

Chuẩn bị đến sống tại biệt thự 245 tỷ ở Bắc Kinh, Trương Bá Chi hé lộ danh tính người tình bí ẩn

Châu Tinh Trì – Trương Bá Chi bất ngờ hội ngộ giữa tin đồn đăng ký kết hôn

Châu Tinh Trì – Trương Bá Chi bất ngờ hội ngộ giữa tin đồn đăng ký kết hôn

Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân

Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 32 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 45 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 37 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới