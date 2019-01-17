Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3

Sao quốc tế 17/01/2019 17:00

Sau khi sinh quý tử thứ 3, Trương Bá Chi bất ngờ tiết lộ đã giảm được hơn 20kg và lấy lại vóc dáng chỉ trong thời gian ngắn.

Trương Bá Chi hiện đang là nữ diễn viên được quan tâm nhất nhì làng giải trí Hồng Kông từ sau khi cô bí mật sinh con thứ 3. Dù đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh cha của đứa trẻ nhưng nữ diễn viên chỉ lên tiếng phủ nhận những thông tin bịa đặt chứ nhất quyết không công khai “người tình bí ẩn”.

Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3 - Ảnh 1
Những thông tin xoay quanh cuộc sống của Trương Bá Chi luôn là đề tài nóng hổi với báo chí - Ảnh: Internet

Mới đây, sau một thời gian “ở ẩn”, Trương Bá Chi đã trở lại showbiz với tâm trạng khá thoải mái và cũng là lần đầu cô chia sẻ về quãng thời gian sau khi sinh con.

Trong sự kiện tuyên truyền bộ phim mới “Tân Hỷ Kịch Chi Vương” của đạo diễn Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi đã bất ngờ chia sẻ về việc giảm cân sau khi sinh con. Nữ diễn viên tự hào chia sẻ bản thân đã giảm được 20kg chỉ trong 2 tháng: “Trước khi sinh em bé, em nặng đến 180lbs (tương đương gần 82kg), nhưng bây giờ em chỉ còn 130lbs thôi (khoảng 59kg). Hiện tại thì em không thể vận động mạnh được, nhưng hãy cho em 2 tuần, em sẽ gầy trở lại nhanh thôi”.

Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3 - Ảnh 2Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3 - Ảnh 3

Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3 - Ảnh 4
Trương Bá Chi tại sự kiện tuyên truyền bộ phim mới “Tân Hỷ Kịch Chi Vương” - Ảnh: Internet

Nghe những lời chia sẻ này của người đẹp họ Trương, Châu Tinh Trì liền bật cười, đồng thời cho biết cảm giác của ông khi gặp lại Trương Bá Chi sau bao nhiêu năm như lần đầu gặp cô lúc 18 tuổi. Năm đó khi gặp vị đạo diễn này, số cân nặng của nữ diễn viên vừa tròn 59kg.

Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3 - Ảnh 5
Hình ảnh của Trương Bá Chi năm 18 tuổi - Ảnh: Internet

Có thể thấy sau nhiều tin đồn bất hòa, thậm chí đã từng có nghi vấn cho rằng Châu Tinh Trì là cha của con trai Trương Bá Chi thì mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Đích thân Trương Bá Chi đã có mặt tại sự kiện tuyên truyền cho bộ phim "Tân Hỷ Kịch Chi Vương" để ủng hộ Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì – Trương Bá Chi bất ngờ hội ngộ giữa tin đồn đăng ký kết hôn

Châu Tinh Trì – Trương Bá Chi bất ngờ hội ngộ giữa tin đồn đăng ký kết hôn

Giữa tâm bão đăng ký kết hôn từ 3 năm trước và đứa bé mới sinh là kết quả của cuộc hôn nhân này, Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì bất ngờ xuất hiện cùng nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì Trương Bá Chi Trương Bá Chi sinh con

TIN LIÊN QUAN

Châu Tinh Trì – Trương Bá Chi bất ngờ hội ngộ giữa tin đồn đăng ký kết hôn

Châu Tinh Trì – Trương Bá Chi bất ngờ hội ngộ giữa tin đồn đăng ký kết hôn

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi?

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi?

Chuẩn bị đến sống tại biệt thự 245 tỷ ở Bắc Kinh, Trương Bá Chi hé lộ danh tính người tình bí ẩn

Chuẩn bị đến sống tại biệt thự 245 tỷ ở Bắc Kinh, Trương Bá Chi hé lộ danh tính người tình bí ẩn

Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân

Bị đồn là cha của con trai Trương Bá Chi, nam diễn viên này đã có hành động đáp trả trên trang cá nhân

Mặc tin đồn Tạ Đình Phong tái hôn với Trương Bá Chi, Vương Phi vui vẻ bao trọn tiền mua sắm cho con gái và nhóm bạn

Mặc tin đồn Tạ Đình Phong tái hôn với Trương Bá Chi, Vương Phi vui vẻ bao trọn tiền mua sắm cho con gái và nhóm bạn

Lộ ảnh ‘người tình bóng tối’ của Trương Bá Chi ôm con trai quý tử, danh tính khiến nhiều người bất ngờ

Lộ ảnh ‘người tình bóng tối’ của Trương Bá Chi ôm con trai quý tử, danh tính khiến nhiều người bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 17 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 30 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 22 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới