Trương Bá Chi lần đầu tiết lộ những thay đổi sau khi sinh con trai thứ 3

Sau khi sinh quý tử thứ 3, Trương Bá Chi bất ngờ tiết lộ đã giảm được hơn 20kg và lấy lại vóc dáng chỉ trong thời gian ngắn.

Trương Bá Chi hiện đang là nữ diễn viên được quan tâm nhất nhì làng giải trí Hồng Kông từ sau khi cô bí mật sinh con thứ 3. Dù đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh cha của đứa trẻ nhưng nữ diễn viên chỉ lên tiếng phủ nhận những thông tin bịa đặt chứ nhất quyết không công khai “người tình bí ẩn”. Những thông tin xoay quanh cuộc sống của Trương Bá Chi luôn là đề tài nóng hổi với báo chí - Ảnh: Internet Mới đây, sau một thời gian “ở ẩn”, Trương Bá Chi đã trở lại showbiz với tâm trạng khá thoải mái và cũng là lần đầu cô chia sẻ về quãng thời gian sau khi sinh con.

Trong sự kiện tuyên truyền bộ phim mới “Tân Hỷ Kịch Chi Vương” của đạo diễn Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi đã bất ngờ chia sẻ về việc giảm cân sau khi sinh con. Nữ diễn viên tự hào chia sẻ bản thân đã giảm được 20kg chỉ trong 2 tháng: “Trước khi sinh em bé, em nặng đến 180lbs (tương đương gần 82kg), nhưng bây giờ em chỉ còn 130lbs thôi (khoảng 59kg). Hiện tại thì em không thể vận động mạnh được, nhưng hãy cho em 2 tuần, em sẽ gầy trở lại nhanh thôi”.

Trương Bá Chi tại sự kiện tuyên truyền bộ phim mới “Tân Hỷ Kịch Chi Vương” - Ảnh: Internet Nghe những lời chia sẻ này của người đẹp họ Trương, Châu Tinh Trì liền bật cười, đồng thời cho biết cảm giác của ông khi gặp lại Trương Bá Chi sau bao nhiêu năm như lần đầu gặp cô lúc 18 tuổi. Năm đó khi gặp vị đạo diễn này, số cân nặng của nữ diễn viên vừa tròn 59kg. Hình ảnh của Trương Bá Chi năm 18 tuổi - Ảnh: Internet Có thể thấy sau nhiều tin đồn bất hòa, thậm chí đã từng có nghi vấn cho rằng Châu Tinh Trì là cha của con trai Trương Bá Chi thì mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Đích thân Trương Bá Chi đã có mặt tại sự kiện tuyên truyền cho bộ phim "Tân Hỷ Kịch Chi Vương" để ủng hộ Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì – Trương Bá Chi bất ngờ hội ngộ giữa tin đồn đăng ký kết hôn Giữa tâm bão đăng ký kết hôn từ 3 năm trước và đứa bé mới sinh là kết quả của cuộc hôn nhân này, Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì bất ngờ xuất hiện cùng nhau.

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