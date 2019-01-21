Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới

Sao quốc tế 21/01/2019 14:46

Bà mẹ ba con Trương Bá Chi đã chính thức trở lại với công việc sau hai tháng sinh con. Hoạt động đầu tiên Trương Bá Chi tham gia là quảng bá cho phim mới của Châu Tinh Trì.

Mặc dù mới sinh con thứ ba nhưng Trương Bá Chi đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai khiến nhiều người phải ghen tỵ. Thậm chí làn da của mỹ nhân 38 tuổi này cũng vô cùng mịn màng. Nhìn người đẹp họ Trương, khó ai nhận ra cô mới sinh con.

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 1Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 2

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 3
Trương Bá Chi nhanh chóng lấy lại vóc dáng dù mới sinh được 2 tháng

Thời gian vừa qua, danh tính bố đứa con trai thứ ba của Trương Bá Chi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và dư luận. Rất nhiều người bị đưa vào tầm ngắm, thế nhưng người trong cuộc vẫn một mực giữ im lặng. Mới đây nhất, rộ tin đồn Châu Tinh Trì chính là "người bí ẩn" đó. Thậm chí cả hai đã đăng ký kết hôn. 

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 4Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 5Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 6

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 7
Mặc dù đời tư khá ồn ào nhưng không thể phủ nhận nhan sắc và tài năng của Trương Bá Chi

Giữa lúc dư luận xôn xao bàn tán, Trương Bá Chi đã tham gia làm hậu kỳ cho bộ phim "Vua hài kịch 2" của Châu Tinh Trì. “Vua hài kịch” năm 1999 là bộ phim giúp tên tuổi của Trương Bá Chi nổi tiếng toàn Châu Á. Rất nhiều hình ảnh và lời thoại trong bộ phim này của Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi đã trở thành kinh điển. Mặc dù không thể tham gia diễn xuất trong bộ phim mới nhưng nữ diễn viên khá nhiệt tình tham gia những công việc tuyên truyền.

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 8

Mới sinh con được 2 tháng, Trương Bá Chi vẫn hết lòng giúp Châu Tinh Trì quảng bá phim mới - Ảnh 9
Trương Bá Chi nhiệt tình giúp Châu Tinh Trì tuyên truyền phim mới

Giúp Châu Tinh Trì giới thiệu bộ phim sắp ra mắt cũng là hoạt động đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại với công việc sau một thời gian nghỉ sinh con của Trương Bá Chi. Cũng tại sự kiện này, cô bày tỏ lòng biết ơn của mình với nam diễn viên hài nổi tiếng: “Không có Châu Tinh Trì thì không có Trương Bá Chi”.

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