Ngay khi những thông tin trong giấy khai sinh của Tiểu Vương Tử bị lan truyền trên mạng, Trương Bá Chi đã phản ứng vô cùng gay gắt và muốn nhờ luật sư can thiệp để giải quyết vấn đề.
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Việc Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 3 và những thông tin xoay quanh cậu bé cũng như “người tình bí ẩn” của nữ diễn viên luôn được báo chí săn lùng và khai thác. Mới đây, thông tin trong giấy khai sinh của Tiểu Vương Tử bất ngờ bị tiết lộ và nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung.
Theo đó, quý tử nhà Trương Bá Chi sinh ngày 18/11/2018, tên tiếng Trung là Trương Lễ Thừa và tên tiếng Anh là Marcus. Ngay khi những thông tin riêng tư này bị lộ ra ngoài, Trương Bá Chi đã vô cùng tức giận. Được biết, người quản lý của cô đã tìm đến luật sư để nhờ giải quyết, đồng thời cho biết giới truyền thông đã vi phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của nghệ sĩ và gia đình họ.
Theo một nguồn tin, việc giấy khai sinh của con trai bị lộ là vấn đề nghiêm trọng đối với Trương Bá Chi và cô được cho là sẽ đưa Tiểu Vương Tử sang Vancouver (Canada) để nuôi dưỡng, tránh sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, đại diện của người đẹp họ Trương chỉ nói rằng: “Những đứa trẻ đều không được phép xuất cảnh”.
Có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, Trương Bá Chi sẽ cẩn trọng hơn và không để lộ thêm bất kỳ thông tin gì liên quan đến con trai. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn cản những tin đồn xoay quanh cuộc sống của cô cho đến khi những bí mật được tiết lộ.