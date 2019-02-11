Lộ hình ảnh Trương Bá Chi bí mật đón Tết cùng đại gia lạ mặt, phải chăng đây là ‘người tình bí ẩn’ của cô?

Tưởng rằng những thông tin xoay quanh “người tình bí ẩn” của Trương Bá Chi đã dần hạ nhiệt nhưng mới đây, dư luận lại dậy sóng trước hình ảnh thân mật của nữ diễn viên và một người đàn ông lạ mặt.
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Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính cha của con trai thứ ba nhà Trương Bá Chi vẫn khiến nhiều người tò mò. Hàng loạt những cái tên đã được liệt kê trong suốt thời gian qua nhưng phía người đẹp họ Trương vẫn một mực lên tiếng phủ nhận, đồng thời giữ im lặng về thông tin “người bí ẩn” kia.
Mới đây nhất, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đăng tải thông tin Trương Bá Chi bí mật về Trung Quốc đón Tết cùng người tình đại gia. Theo đó, cặp đôi được cho là đang chuẩn bị xây dựng cuộc sống mới cùng các con ở đại lục. Thậm chí, trang QQ còn tung ra hình ảnh Trương Bá Chi chụp cùng vị đại gia Trung Quốc này.
Sau khi những thông tin này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, báo giới đã liên lạc với Trương Bá Chi nhưng phía đại diện của nữ diễn viên vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời chính thức nào.
Trước đó, Trương Bá Chi còn gây bất ngờ khi đăng hình ảnh diện váy cưới lên trang cá nhân khiến nhiều người đồn đoán về một đám cưới trong tương lai. Tuy nhiên, sau đó người đẹp họ Trương đã lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là hình ảnh quảng cáo cho thiết kế khăn voan đội đầu cô dâu mà nhãn hiệu thời trang mới của cô thiết kế.
Hiện tại, danh tính của “người tình bí mật” mà Trương Bá Chi giấu kín cho đến nay vẫn là câu hỏi lớn cho cả truyền thông và người hâm mộ.