Lộ hình ảnh Trương Bá Chi bí mật đón Tết cùng đại gia lạ mặt, phải chăng đây là ‘người tình bí ẩn’ của cô?

Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính cha của con trai thứ ba nhà Trương Bá Chi vẫn khiến nhiều người tò mò. Hàng loạt những cái tên đã được liệt kê trong suốt thời gian qua nhưng phía người đẹp họ Trương vẫn một mực lên tiếng phủ nhận, đồng thời giữ im lặng về thông tin “người bí ẩn” kia.

Trương Bá Chi vẫn giữ kín thông tin về cha của con trai thứ 3 - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đăng tải thông tin Trương Bá Chi bí mật về Trung Quốc đón Tết cùng người tình đại gia. Theo đó, cặp đôi được cho là đang chuẩn bị xây dựng cuộc sống mới cùng các con ở đại lục. Thậm chí, trang QQ còn tung ra hình ảnh Trương Bá Chi chụp cùng vị đại gia Trung Quốc này.