Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng

Những câu chuyện xoay quanh Trương Bá Chi và cậu quý tử thứ 3 của nữ diễn viên luôn là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng. Suốt nhiều tháng qua, truyền thông và dư luận không ngừng đặt nghi vấn về "người đàn ông bí ẩn" của Trương Bá Chi. Hàng loạt những cái tên đình đám như Tạ Đình Phong, Châu Tinh Trì… đều được liệt kê nhưng nữ diễn viên đều nhất mực phủ nhận, đồng thời quyết giữ bí mật về cha của cậu con trai thứ 3.

Câu hỏi về cha của con trai thứ 3 nhà Trương Bá Chi chưa bao giờ hết hot - Ảnh: Internet

Mới đây, một vài blogger bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu xuất hiện bên cạnh một người đàn ông kèm dòng trạng thái: “Bức ảnh Trương Bá Chi với cha của đứa trẻ thứ 3 cùng nhau đi du lịch”. Qua những hình ảnh, có thể thấy rõ vòng 2 lớn bất thường của nữ diễn viên nên nhiều người cho rằng bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian nữ diễn viên đang mang thai.