Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng

Sao quốc tế 07/03/2019 10:45

Những hình ảnh mới đây của Trương Bá Chi bên cạnh một người đàn ông lạ mặt đã khiến nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là “cha đứa trẻ” mà nữ diễn viên giấu kín bấy lâu.

Những câu chuyện xoay quanh Trương Bá Chi và cậu quý tử thứ 3 của nữ diễn viên luôn là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng. Suốt nhiều tháng qua, truyền thông và dư luận không ngừng đặt nghi vấn về "người đàn ông bí ẩn" của Trương Bá Chi. Hàng loạt những cái tên đình đám như Tạ Đình Phong, Châu Tinh Trì… đều được liệt kê nhưng nữ diễn viên đều nhất mực phủ nhận, đồng thời quyết giữ bí mật về cha của cậu con trai thứ 3.

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng - Ảnh 1
Câu hỏi về cha của con trai thứ 3 nhà Trương Bá Chi chưa bao giờ hết hot - Ảnh: Internet

Mới đây, một vài blogger bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu xuất hiện bên cạnh một người đàn ông kèm dòng trạng thái: “Bức ảnh Trương Bá Chi với cha của đứa trẻ thứ 3 cùng nhau đi du lịch”. Qua những hình ảnh, có thể thấy rõ vòng 2 lớn bất thường của nữ diễn viên nên nhiều người cho rằng bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian nữ diễn viên đang mang thai.

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng - Ảnh 2
Trương Bá Chi lộ ảnh bụng bầu bên cạnh người đàn ông lạ mặt - Ảnh: Internet

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng - Ảnh 3Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng - Ảnh 4

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng - Ảnh 5
Cư dân mạng cho rằng đây là 'người đàn ông bí mật' của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, bài đăng này thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, đa số đều để lại bình luận đoán tên của người đàn ông trong ảnh. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn đồn đoán rằng người đàn ông kia có thể chính là cha của quý tử thứ ba nhà Trương Bá Chi.

Tuy nhiên, người hâm mộ của nữ diễn viên đã tìm ra được sự thật sau những bức ảnh này. Được biết, loạt ảnh này đã được chụp từ rất lâu, vào khoảng tháng 7/2016. Theo đó, người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong ảnh chỉ là tài xế riêng của người đẹp họ Trương mà thôi. Thời điểm đó anh đang đưa Trương Bá Chi và 2 con trai của cô đi du lịch.

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng - Ảnh 6
Người đàn ông bí ẩn kia thực chất là tài xế riêng của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Phía công ty đại diện của Trương Bá Chi cũng đã lên tiếng về vấn đề này để dẹp yên dư luận, đồng thời khẳng định người đàn ông trong ảnh đúng là tài xế riêng của nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi

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