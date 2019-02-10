Khoe hình cưới, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa lần hai?

Sao quốc tế 10/02/2019 06:48

Trương Bá Chi đăng hình mặc áo cưới trên trang cá nhân làm rộ nghi vấn cô chuẩn bị lên xe hoa lần hai.

Thông tin về người đàn ông bí ẩn của Trương Bá Chi khiến truyền thông Hoa ngữ bận rộn suốt một thời gian dài. Mặc dù đã có nhiều người lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng nhưng đến bây giờ danh tính của người này vẫn là ẩn số. Khi sóng gió còn chưa lắng xuống, Trương Bá Chi lại tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ khi đăng hình mặc áo cưới trên trang cá nhân.

Khoe hình cưới, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa lần hai? - Ảnh 1
Dù đã ly hôn 7 năm nhưng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đều chưa đi bước nữa

Nhiều người cho rằng, bà mẹ ba con chuẩn bị lên xe hoa với cha của đứa con thứ ba. Đặc biệt, Trương Bá Chi tắt tất cả mọi bình luận và không có bất kỳ dòng trạng thái đi kèm nào khiến cộng đồng mạng suy đoán cô muốn thông báo tin vui đến mọi người.

Khoe hình cưới, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa lần hai? - Ảnh 2
Trương Bá Chi bất ngờ đăng ảnh cưới trên trang cá nhân nhưng không có bất kỳ chú thích nào cho hình ảnh, đặc biệt là để ở chế độ không bình luận

Thế nhưng giữa lúc dư luận đang đoán già đoán non, Trương Bá Chi đã lên tiếng giải thích: “Mọi người đừng xuyên tạc câu chuyện, nhãn hàng của chúng tôi sẽ tham gia thiết kế phần trang sức trên đầu cho váy cưới, mong mọi người đừng nhìn hình để suy diễn”. Thì ra đây chỉ là hoạt động tuyên truyền cho nhãn hàng của Trương Bá Chi.

Khoe hình cưới, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa lần hai? - Ảnh 3
Sau đó Trương Bá Chi để chế độ được bình luận, cô mong mọi người đừng dựng chuyện

Câu chuyện chưa dừng lại ở đây, phần bình luận giữa Trương Bá Chi và một tài khoản lingfengzhou có tên tiếng Anh là Joe thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tài khoản này viết: “Mọi người đừng xuyên tạc câu chuyện, chúng tôi không kết hôn nhanh vậy đâu”.

Khoe hình cưới, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa lần hai? - Ảnh 4
Nhiều người hy vọng nữ diễn viên sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc

Ngay sau đó, cộng đồng mạng lùng sục thông tin về người đàn ông này nhưng mọi thông tin trên trang cá nhân đều vô cùng bảo mật. Nếu muốn theo dõi tài khoản này cần phải nhận sự đồng ý của người sở hữu.

Khoe hình cưới, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa lần hai? - Ảnh 5
Không dễ dàng để khai thác thông tin từ tài khoản mạng xã hội này

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng đây chính là người đàn ông bí mật giúp Trương Bá Chi sinh con và cũng là người Trương Bá Chi kết hôn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện tất cả chỉ là đồn đoán. 

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