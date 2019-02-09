Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Sao quốc tế 09/02/2019 06:33

Làng giải trí Hoa ngữ vốn nổi danh với nhiều mỹ nhân cổ trang, nhưng danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới được công bố khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Triệu Lộ Tư

Nữ diễn viên trẻ Triệu Lộ Tư sinh năm 1998. Sau thành công của bộ phim chiếu mạng “Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta”, cô được nhiều khán giả trong và ngoài nước biết đến.

Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 1

Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư sở hữu nét đẹp thanh tú, đáng yêu

Triệu Lộ Tư sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng nhiều nét đáng yêu. Không ít người cho rằng, với nhan sắc và tài năng sẵn có, cô gái sinh năm 1998 này sẽ là một Triệu Lệ Dĩnh thứ hai của làng giải trí Hoa ngữ.

Lý Nhất Đồng

Nổi tiếng sau bộ phim “Bán Yêu Khuynh Thành”, Lý Nhất Đồng là cái tên được nhiều đạo diễn săn đón. Sau đó cô tiếp tục thành công với nhiều tác phẩm cổ trang khác như vai Hoàng Dung trong “Tân Anh Hùng Xạ Điêu”, hay “Mỵ Giả Vô Cương”. Mỗi một tác phẩm, mỗi một tạo hình cổ trang, Lý Nhất Đồng lại mang đến một ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 3
Vẻ đẹp trong sáng của Lý Nhất Đồng rất phù hợp với những vai diễn cổ trang

Với vẻ đẹp trong sáng của mình, Lý Nhất Đồng là cái tên thứ hai trong danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới được công bố.

Chúc Tự Đan

Nhờ nhân vật Huyền Nữ trong bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, Chúc Tự Đan được nhiều người biết đến. Mặc dù tham gia diễn xuất từ khá sớm nhưng phải đến vai Huyền Nữ, cô mới thật sự ghi dấu ấn.

Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 4

Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 5
Với những cố gắng của mình, Chúc Tự Đan có tên trong danh sách những mỹ nhân cổ trang mới của Cbiz

Hiện nay, Chúc Tự Đan là nghệ sỹ do công ty Gia Hành của Dương Mịch quản lý. Sắp tới đây bộ phim “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” sẽ được công chiếu. Trong bộ phim này, Chúc Tự Đan sẽ vào vai Chu Chỉ Nhược. Với những tạo hình và vai diễn cổ trang ấn tượng của mình, cô xứng đáng có tên trong bảng danh sách này.

Vương Nhất Phi

Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 6

Hé lộ danh sách 4 mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 7
Không tham gia diễn xuất nhiều nhưng với thành công của vai diễn Tuệ Hòa, Vương Nhất Phi xứng đáng có tên trong danh sách này

Sau thành công của bộ phim “Hương Mật Tựa Khói Sương”, cái tên Vương Nhất Phi được nhiều người biết đến. Mặc dù tham gia diễn xuất khá ít, nhưng với tạo hình vô cùng đẹp mắt của Tuệ Hòa trong “Hương Mật Tựa Khói Sương”, cô chính là cái tên còn lại trong danh sách này.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương Nhất Phi Chúc Tự Đan

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