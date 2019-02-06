Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ cũng như cộng đồng mạng. Tết Nguyên đán năm nay, cô xuất hiện vô cùng đặc biệt trong chương trình "Xuân Vãn" của đài truyền hình Bắc Kinh. Cô gây ấn tượng mạnh khi trổ tài đi catwalk trên nền nhạc "Mùa Xuân Năm Ấy" do Thái Từ Khôn biểu diễn.

Ngay sau khi chương trình này được phát sóng, ê-kíp của Dương Mịch đã tung ra những tấm hình xinh lung linh của người đẹp họ Dương.