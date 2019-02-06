Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 06/02/2019 07:39

Mới đây, ê-kíp của Dương Mịch đã tung ra những tấm hình xinh đẹp như thiên thần của nữ diễn viên được yêu mến nhất Cbiz hiện nay.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ cũng như cộng đồng mạng. Tết Nguyên đán năm nay, cô xuất hiện vô cùng đặc biệt trong chương trình "Xuân Vãn" của đài truyền hình Bắc Kinh. Cô gây ấn tượng mạnh khi trổ tài đi catwalk trên nền nhạc "Mùa Xuân Năm Ấy" do Thái Từ Khôn biểu diễn.

Ngay sau khi chương trình này được phát sóng, ê-kíp của Dương Mịch đã tung ra những tấm hình xinh lung linh của người đẹp họ Dương.

Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy - Ảnh 1
Chương trình 'Xuân Vãn' năm nay, Dương Mịch có sự kết hợp đặc biệt với ca sỹ đang được yêu mến Thái Từ Khôn
Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy - Ảnh 2
Trong bộ trang phục màu trắng kết hợp màu xanh, Dương Mịch vô cùng nổi bật trong vai trò mới

Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy - Ảnh 3

Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy - Ảnh 4
Dương Mịch khoe nhan sắc mặn mà của phụ nữ tuổi 30
Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy - Ảnh 5
Trang phục của cô nhận được khen ngợi từ cộng đồng mạng
Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy - Ảnh 6
Năm nay, Dương Mịch và Thái Từ Khôn trở thành người phát ngôn cho chương trình 'Xuân Vãn' của đài truyền hình Bắc Kinh

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Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy - Ảnh 11
Không những đi catwalk, Dương Mịch còn làm vedette cho phần trình diễn này

Dường như những ồn ào từ cuộc sống tình cảm không ảnh hưởng gì đến công việc của nữ diễn viên Dương Mịch. Cô đã trở lại và tạo được ấn tượng rất tốt đối với người hâm mộ.

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