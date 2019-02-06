Dương Mịch xinh đẹp như nữ thần sau khi ly hôn Lưu Khải Uy

Mới đây, ê-kíp của Dương Mịch đã tung ra những tấm hình xinh đẹp như thiên thần của nữ diễn viên được yêu mến nhất Cbiz hiện nay.
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Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ cũng như cộng đồng mạng. Tết Nguyên đán năm nay, cô xuất hiện vô cùng đặc biệt trong chương trình "Xuân Vãn" của đài truyền hình Bắc Kinh. Cô gây ấn tượng mạnh khi trổ tài đi catwalk trên nền nhạc "Mùa Xuân Năm Ấy" do Thái Từ Khôn biểu diễn.
Ngay sau khi chương trình này được phát sóng, ê-kíp của Dương Mịch đã tung ra những tấm hình xinh lung linh của người đẹp họ Dương.
Dường như những ồn ào từ cuộc sống tình cảm không ảnh hưởng gì đến công việc của nữ diễn viên Dương Mịch. Cô đã trở lại và tạo được ấn tượng rất tốt đối với người hâm mộ.