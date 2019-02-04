Tình cũ Thành Long kêu gọi bạn bè đừng giúp đỡ con gái và ‘con dâu’

Mặc dù trước đây Ngô Ỷ Lợi chưa từng phản đối cuộc tình đồng tính của con gái nhưng dường như giới hạn chịu đựng của tình cũ Thành Long đã đến ngưỡng cuối cùng.

Ngô Trác Lâm là đứa con không thừa nhận của Thành Long. Nam ngôi sao võ thuật từng thừa nhận, quãng thời gian qua lại với Ngô Ỷ Lợi là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời ông. Sinh ra nhưng không được cha thừa nhận, truyền thông đặt cho cô bé Ngô Trác Lâm cái tên “Tiểu Long Nữ”. Gần 20 năm trôi qua, mỗi khi xuất hiện mẹ con Ngô Ỷ Lợi – Ngô Trác Lâm luôn là tâm điểm của truyền thông. Ngô Trác Lâm công khai đã đăng ký kết hôn với người tình đồng giới Tháng 11/2018, Ngô Trác Lâm công khai thành hôn với người tình đồng giới Andi, cả hai đã đăng ký kết hôn tại Canada. Mặc dù chưa một lần phản đối chuyện tình cảm đồng giới của con nhưng gần đây Ngô Ỷ Lợi đã công khai chỉ trích “con dâu” khiến Ngô Trác Lâm không thể ngồi yên.

Lần đầu tiên Ngô Ỷ Lợi công khai chỉ trích 'con dâu' trên trang cá nhân Hôm nay, trên trang cá nhân của mình, lần đầu tiên Ngô Ỷ Lợi đăng ảnh của con dâu, trong đó có một tấm Andi chụp hình với 2 người đàn ông trông rất vui vẻ. Đi cùng với những tấm hình này là dòng trạng thái: “Chúc cô có được bữa trưa miễn phí và tự do yêu đương”. Dòng trạng thái này của Ngô Ỷ Lợi được cho là đang chỉ trích cô con dâu chỉ biết ăn bám. Ngô Ỷ Lợi cũng kêu gọi bạn bè đừng giúp đỡ một cách vô ích Ngay sau đó, bạn bè đã để lại bình luận động viên hành động can đảm này của cô. Ngô Ỷ Lợi cũng ngầm gửi đến họ lời nhắn nhủ: “Không thể giáo dục tốt con cái, không muốn bạn bè giúp đỡ một cách vô ích”.

Ngô Trác Lâm tỏ thái độ không vui vì hành động của mẹ “Tiểu Long Nữ” không thể ngồi yên trước cuộc chiến giữa mẹ và “vợ”. Cô nhắn gửi tới mẹ, thực ra cô và “vợ” đã rất cố gắng làm việc để tự nuôi sống bản thân. Hành động của Ngô Ỷ Lợi khiến “con dâu” rất tức giận, Ngô Trác Lâm cũng không vui.

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