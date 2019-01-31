Chân dài đình đám Lâm Chí Linh chính thức lên tiếng về tin đồn tái hợp với Ngôn Thừa Húc

Thời gian gần đây truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, chân dài đình đám của Đài Loan và nam diễn viên nổi tiếng Ngôn Thừa Húc đã tái hợp sau nhiều năm chia tay.

Mặc dù cả Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc đều lên tiếng phủ nhận nhưng thông tin liên quan đến cặp đôi này vẫn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Mặc dù cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận nhưng người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc sẽ tái hợp

Mới đây, trả lời phỏng vấn một tờ báo, chân dài Lâm Chí Linh một lần nữa khẳng định cô vẫn còn độc thân. Trong bài phỏng vẫn này, nữ diễn viên đặc biệt nhấn mạnh, phụ nữ đơn thân không có gì sai, cuộc sống hiện tại của cô rất hạnh phúc.

Chân dài họ Lâm và cựu thành viên F4 từng có thời gian hẹn hò

Ngoài ra, chân dài xứ Đài cũng chia sẻ, nếu có việc khiến cô cảm thấy nuối tiếc nhất thì đó chính là chuyện chưa bước vào hôn nhân và chưa làm mẹ. Chia sẻ của Lâm Chí Linh nhận được nhiều đồng cảm của cộng đồng mạng.

Lâm Chí Linh cho biết bây giờ cô đang độc thân và là người hạnh phúc

Điều khiến cô nuối tiếc nhất có lẽ là chưa kết hôn và chưa được làm mẹ

Trước đây Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc từng có quãng thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, đến bây giờ cả hai vẫn còn lẻ bóng dù đã ngoài 40. Chính vì điều này, fan hâm mộ của cặp đôi vô cùng mong muốn thần tượng của mình tái hợp.

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