Tháng 3/2018, nam diễn viên “Mị Nguyệt Truyện” – Cao Vân Tường bị bắt tại Sydney (Úc) vì tội hiếp dâm một người phụ nữ họ Trương. Người phụ nữ 36 tuổi này khai báo với cơ quan điều tra rằng cô bị Cao Vân Tường và một người đàn ông tên Vương Tinh cưỡng dâm tập thể. Cảnh sát tìm thấy tinh dịch của nam diễn viên tại hiện trường.

Sau vụ việc này, Cao Vân Tường phải đối mặt với nhiều phiên tòa. Vợ anh - nữ diễn viên Đổng Tuyền - đã thu xếp công việc sang Úc thuê nhà giúp chồng kiện cáo. Với sự giúp đỡ của vợ, Cao Vân Tường được tại ngoại nhưng bản án cuối cùng của phiên tòa vẫn chưa được tuyên.

Cao Vân Tường xuất hiện tự tin bên cạnh các luật sư

Cao Vân Tường không chối bỏ hành vi ngoại tình của mình, nhưng anh nhất quyết không nhận tội cưỡng dâm tập thể vì cho rằng nạn nhân tự nguyện. Sau khi bê bối tình ái được công khai, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng trầm trọng. Những bộ phim anh tham gia đều không được công chiếu, nhà sản xuất cũng bị thiệt hại nặng nề nên đã khởi kiện. Hiện nay, tài sản của Cao Vân Tường và Đổng Tuyền tại công ty Nghệ Tuyền Bắc Kinh đã bị đóng băng.

Mặc dù có vợ đẹp con ngoan nhưng Cao Vân Tường vẫn không an phận. Anh thừa nhận hành vi ngoại tình nhưng không thừa nhận cưỡng dâm tập thể

Được biết, phiên tòa hôm nay sẽ đưa ra án phạt cuối cùng cho tội cưỡng dâm tập thể của Cao Vân Tường.