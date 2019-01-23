Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai phụ cho ‘tiểu tam’ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay

Sao quốc tế 23/01/2019 07:42

'Tiểu tam' Trần Dục Lâm và mối quan hệ tình tiền với nam diễn viên gạo cội Trung Quốc Ngô Tú Ba hiện đang là chủ đề được quan tâm hàng đầu của Cbiz.

Trần Dục Lâm là cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua tại Trung Quốc khi thừa nhận mình là nhân tình của nam diễn viên đã có gia đình Ngô Tú Ba suốt 7 năm trời. Không chỉ vậy, cô còn tố Ngô Tú Ba nuôi 2 bồ nhí khác nữa. Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi và sự nghiệp của Ngô Tú Ba.

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Trần Dục Lâm biết Ngô Tú Ba có vợ con nhưng vẫn lén lút qua lại trong suốt 7 năm

Ở tuổi 50, với gia đình êm ấm và sự nghiệp thành đạt, Ngô Tú Ba không muốn vì cô nhân tình này mà mọi thứ bỗng chốc tiêu tan. Vì thế, nam diễn viên này đã lập mưu dụ Trần Dục Lâm về nước và báo cảnh sát ngay sau khi nhân tình hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Sau 7 năm lén lút làm "kẻ thứ ba", Trần Dục Lâm rất có thể sẽ vì người đàn ông này mà ngồi tù 10 năm.

Sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội, hàng loạt tấm hình về cuộc sống xa hoa của Trần Dục Lâm được công khai trên mạng. Suốt 7 năm làm bồ nhí, cô sở hữu rất nhiều bất động sản, trang sức đắt tiền và thường có những chuyến du lịch bằng máy bay cá nhân.

Đến lúc này, cộng đồng mạng mới chú ý đến cô diễn viên chưa từng nổi tiếng Trần Dục Lâm. Những bức hình trước đây của cô được cư dân mạng "đào bới". Điều khiến mọi người bất ngờ là trong một bộ phim Trần Dục Lâm đóng nữ chính, Triệu Lệ Dĩnh chỉ có thể đóng nữ phụ mặc dù xét về cả nhan sắc và diễn xuất Triệu Lệ Dĩnh đều vượt trội.

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai phụ cho ‘tiểu tam’ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay - Ảnh 2
Dù lúc đó Triệu Lệ Dĩnh chỉ diễn vai phụ nhưng sắc vóc của nữ diễn viên họ Triệu vượt xa nữ chính Trần Dục Lâm

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai phụ cho ‘tiểu tam’ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai phụ cho ‘tiểu tam’ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai phụ cho ‘tiểu tam’ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay - Ảnh 5
Nhan sắc của Trần Dục Lâm không có gì nổi trội

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai phụ cho ‘tiểu tam’ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai phụ cho ‘tiểu tam’ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay - Ảnh 7
Rất nhiều người cho rằng, Ngô Tú Ba đã chi khá nhiều tiền để bồ nhí phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi những bức hình này được công khai, nhan sắc và diễn xuất của Trần Dục Lâm nhận được khá nhiều bình luận của cư dân mạng. 

Một người nhận xét: “Ngô Tú Ba chắc chắn đã chi khá nhiều tiền cho 'tiểu tam' kia phẫu thuật thẩm mỹ, diện mạo bây giờ của cô ấy khác xa ngày xưa”.

Đi giày cao gót mà còn thấp hơn cả Dĩnh Bảo thì mọi người cũng biết cô này cao bao nhiêu rồi đấy!”, một người khác bình luận.

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Suốt 7 năm cặp bồ với Ngô Tú Ba, mặc dù không có việc làm nhưng Trần Dục Lâm vẫn có tiền để đi du lịch thế giới bằng máy bay tư nhân và sở hữu rất nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền.

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