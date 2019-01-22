Lộ bằng chứng ngoại tình nhưng Triệu Vy vẫn lên tiếng phủ nhận

Sao quốc tế 22/01/2019 13:37

Sau khi bị phạt nặng vì gian lận chứng khoán, Triệu Vy lại dính nghi án hẹn hò với trai lạ.

Cuối năm 2018, vợ chồng Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long bị phạt vì gian lận chứng khoán. Trong vòng 5 năm tới cả hai sẽ không được đảm đương các chức vụ cao như tổng giám đốc, giám đốc, quản lý cao cấp vì đã để xảy ra hàng loạt sai phạm, gian dối trong kinh doanh. Trước đó vợ chồng Huỳnh Hữu Long – Triệu Vy cũng đã bị Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm.

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Vợ chồng Triệu Vy bị cấm không được tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm

Sau khi bị phạt, Triệu Vy lại gây ồn ào bởi có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Triệu đã nhập quốc tịch Singapore. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận nhưng hình ảnh của "Tiểu Yến Tử" trong lòng người hâm mộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

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Năm 2018, Triệu Vy liên tục phải đối mặt với những án phạt kinh tế
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Không chỉ vậy, cô còn bị khán giả quay lưng vì nghi án trở thành công dân Singapore

Mới đây nhất, loạt ảnh Triệu Vy ôm hôn thắm thiết một người đàn ông lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trước sự việc này, phía Triệu Vy cho biết nàng "Én nhỏ" gặp bàn chuyện hợp tác với đạo diễn Lý Phi, hơn nữa tại hiện trường còn có sự có mặt của đạo diễn Điền Trang Trang.

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Hình ảnh Triệu Vy ôm hôn trai lạ được paparazzi chụp được
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Mặc dù phía Triệu Vy cho biết cả hai gặp gỡ để bàn chuyện hợp tác nhưng nữ đạo diễn họ Triệu vẫn bị người hâm mộ quay lưng

“Mặc dù là gặp gỡ bàn chuyện hợp tác nhưng cũng không cần phải thân thiết với nhau như vậy” – một người dùng mạng xã hội chỉ trích. Không chỉ vậy, hình ảnh cô phì phèo điếu thuốc cũng bị lên án kịch liệt.

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