Cuối năm 2018, vợ chồng Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long bị phạt vì gian lận chứng khoán. Trong vòng 5 năm tới cả hai sẽ không được đảm đương các chức vụ cao như tổng giám đốc, giám đốc, quản lý cao cấp vì đã để xảy ra hàng loạt sai phạm, gian dối trong kinh doanh. Trước đó vợ chồng Huỳnh Hữu Long – Triệu Vy cũng đã bị Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm.

Vợ chồng Triệu Vy bị cấm không được tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm

Sau khi bị phạt, Triệu Vy lại gây ồn ào bởi có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Triệu đã nhập quốc tịch Singapore. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận nhưng hình ảnh của "Tiểu Yến Tử" trong lòng người hâm mộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.