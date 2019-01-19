Bị tố đã có vợ con nhưng vẫn nuôi 3 bồ nhí, nam diễn viên ‘Liên Minh Quân Sư’ gài bẫy để công an bắt người tình

Sao quốc tế 19/01/2019 09:59

Sự kiện gây chấn động Cbiz vài giờ qua chính là bức thư của bố mẹ nữ diễn viên Trần Dục Lâm tố cáo Ngô Tú Ba lên kế hoạch để cho con gái họ vào tù.

Với người ngoài, Ngô Tú Ba là hình mẫu đàn ông vô cùng hoàn hảo khi có gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành đạt. Trong giới nghệ sĩ Hoa ngữ, anh được xem là diễn viên có thực lực và luôn đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim đình đám.

Bị tố đã có vợ con nhưng vẫn nuôi 3 bồ nhí, nam diễn viên ‘Liên Minh Quân Sư’ gài bẫy để công an bắt người tình - Ảnh 1
Ngô Tú Ba là một nam diễn viên khá thành công tại Trung Quốc

Nhưng trung thu vừa qua, scandal của nam diễn viên một vợ hai con này bắt đầu bùng nổ. Nữ diễn viên trẻ Trần Dục Lâm lên tiếng thừa nhận cô chính là một trong 3 cô bồ nhí mà Ngô Tú Ba đang nuôi. Cô đã dành 7 năm thanh xuân của mình để cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình.

Bị tố đã có vợ con nhưng vẫn nuôi 3 bồ nhí, nam diễn viên ‘Liên Minh Quân Sư’ gài bẫy để công an bắt người tình - Ảnh 2
Diễn xuất ấn tượng, gia đình hạnh phúc, Ngô Tú Ba từng là thần tượng của nhiều người

Ngay sau khi Trần Dục Lâm công khai thông tin này, hình tượng của Ngô Tú Ba bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một thời gian sau đó, công ty quản lý của Ngô Tú Ba sắp xếp để Trần Dục Lâm ra nước ngoài nghỉ ngơi, chờ mọi chuyện lắng xuống sẽ đón cô quay trở lại.

Bị tố đã có vợ con nhưng vẫn nuôi 3 bồ nhí, nam diễn viên ‘Liên Minh Quân Sư’ gài bẫy để công an bắt người tình - Ảnh 3

Bị tố đã có vợ con nhưng vẫn nuôi 3 bồ nhí, nam diễn viên ‘Liên Minh Quân Sư’ gài bẫy để công an bắt người tình - Ảnh 4
Ngô Tú Ba bị một trong ba người tình của mình tố đã có vợ con mà còn lăng nhăng

Tháng 11/2018, Ngô Tú Ba đón Trần Dục Lâm về nước. Nhưng ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Bắc Kinh, cô đã bị cảnh sát bắt và đang bị điều tra hình sự. Sau khi tìm hiểu, bố mẹ Trần Dục Lâm được biết mọi chuyện đều do tình nhân của con gái họ sắp đặt. Phía Ngô Tú Ba còn nói với gia đình họ Trần rằng tổn thất kinh tế mà Trần Dục Lâm gây ra cho Ngô Tú Ba là hơn 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.500 tỷ đồng). Nếu như gia đình họ Trần công khai những thông tin đó thì sẽ phải đối diện với pháp luật.

Bị tố đã có vợ con nhưng vẫn nuôi 3 bồ nhí, nam diễn viên ‘Liên Minh Quân Sư’ gài bẫy để công an bắt người tình - Ảnh 5
Hiện Trần Dục Lâm vẫn đang bị công an giam giữ

Bức thư của bố mẹ Trần Dục Lâm được đăng tải trên trang cá nhân của con gái mình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Ngô Tú Ba nhận rất nhiều chỉ trích vì hành động gài bẫy người tình. Tuy nhiên, phía nam diễn viên đã lên tiếng phản pháo rằng bức thư đó là vu khống.

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