Lâm Tâm Như chính thức lên tiếng về chuyện mang thai lần hai

Gần đây có nhiều thông tin cho rằng hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang gặp vấn đề. Nguyên nhân vì cô muốn sinh thêm con còn Hoắc Kiến Hoa thì không.

Ngay từ khi công khai chuyện tình cảm, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn phải đối mặt với rất nhiều thị phi. Ngay cả khi đám cưới tổ chức và con gái ra đời không lâu sau đó, những tin đồn không hay về đôi vợ chồng nổi tiếng này vẫn liên tục xuất hiện. Hôn nhân của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn được truyền thông đặc biệt quan tâm Dường như đã quá quen với những tin đồn thất thiệt, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn toàn tâm toàn ý hướng về nhau và cùng chăm lo cho con gái nhỏ. Chỉ cần không phải quay phim, Hoắc Kiến Hoa liền quay về nhà chăm sóc vợ con, còn Lâm Tâm Như cũng thu xếp công việc để dành thời gian lo cho gia đình.

Mới đây, có nhiều thông tin cho rằng gia đình cặp đôi nổi tiếng nhất xứ Đài đang gặp trục trặc. Nguyên nhân được cho là do người đẹp họ Lâm muốn sinh thêm con thứ 2 trong khi ông xã thì không. Ngoài ra, Lâm Tâm Như luôn tìm đủ mọi cách để Hoắc Kiến Hoa phải về nhà nên cuộc sống hôn nhân khá bế tắc. Đứng trước tin đồn này, cả hai vẫn giữ im lặng.

Lâm Tâm Như xuất hiện tại một sự kiện gần đây giữa tin đồn đang mang thai con thứ hai Gần đây, khi tham gia một sự kiện, Lâm Tâm Như mặc một bộ đồ trắng đơn giản nhưng khoe được vẻ đẹp rạng ngời của bà mẹ một con. Khi được phóng viên hỏi về con gái nhỏ và chồng, Lâm Tâm Như vui vẻ chia sẻ rằng bản thân cô có lúc có lúc rắn lúc mềm khi dạy con, còn Hoắc Kiến Hoa thì vô cùng chiều con. Mọi yêu cầu của "tiểu công chúa", anh đều đáp ứng. Mặc dù mặc đồ đơn giản nhưng Lâm Tâm Như vẫn vô cùng xinh đẹp Lâm Tâm Như chia sẻ hiện nay vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh con thứ hai Khi được phóng viên hỏi về kế hoạch sinh con thứ hai, Lâm Tâm Như thẳng thắn: “Hiện nay chúng tôi vẫn chưa thực sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, chăm sóc cho con gái trước đã rồi tính sau”. Điều này đã đập tan nghi vấn hôn nhân của cả hai rạn nứt do mâu thuẫn chuyện sinh con.

Mặc dù Hoắc Kiến Hoa không muốn nhưng Lâm Tâm Như vẫn ép để sinh con thứ 2? Hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như lại trở thành tâm điểm chú ý khi có tin đồn vì chuyện sinh con thứ hai mà nảy sinh mâu thuẫn.

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