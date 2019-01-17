Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

Sao quốc tế 17/01/2019 10:27

Vào đúng ngày sinh nhật con trai, cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh cùng cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Trong suốt thời gian vừa qua, thông tin hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby rạn nứt được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn không lắng xuống. Bởi một thời gian khá dài cả hai không xuất hiện cùng nhau, thậm chí không chụp hình chung khi tham gia sự kiện khiến mọi người tin hôn nhân của cặp đôi này đang có vấn đề thật.

Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 1
Hôn nhân của cặp đôi vàng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby được cho là không hạnh phúc

Đặc biệt, rất nhiều lần Angela Baby cập nhật trang cá nhân nhưng chỉ có hình ảnh của cô và con trai. Không ít người cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi, chỉ là chưa công khai mà thôi.

Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 2

Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 3
Nhiều lần Angela Baby và Tiểu Hải Miên xuất hiện nhưng không thấy bóng dáng Huỳnh Hiểu Minh 
Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 4
Huỳnh Hiểu Minh đưa con trai đi chơi nhưng không có Angela Baby
Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 5
Vào ngày sinh nhật Tiểu Hải Miên, Angela Baby đợi qua 12h đêm mới đăng dòng trạng thái: 'Hai tuổi rồi' kèm theo hình con trai đón sinh nhật
Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 6
Ngay sau đó Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ lại dòng trạng thái và hình ảnh này từ Weibo của vợ

Mới đây nhất, vào ngày sinh nhật con trai Tiểu Hải Miên, Angela Baby đăng trên trang cá nhân hình ảnh con trai đón sinh nhật với dòng trạng thái: “Hai tuổi rồi”. Sau đó không lâu Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ lại hình ảnh này trên trang cá nhân của mình.

Hành động này của cặp đôi như ngầm chứng minh hôn nhân của họ vẫn bền vững. Rất nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi gia đình thần tượng vẫn hạnh phúc.

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