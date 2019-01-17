Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

Trong suốt thời gian vừa qua, thông tin hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby rạn nứt được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn không lắng xuống. Bởi một thời gian khá dài cả hai không xuất hiện cùng nhau, thậm chí không chụp hình chung khi tham gia sự kiện khiến mọi người tin hôn nhân của cặp đôi này đang có vấn đề thật.

Hôn nhân của cặp đôi vàng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby được cho là không hạnh phúc

Đặc biệt, rất nhiều lần Angela Baby cập nhật trang cá nhân nhưng chỉ có hình ảnh của cô và con trai. Không ít người cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi, chỉ là chưa công khai mà thôi.