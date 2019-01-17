Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

Vào đúng ngày sinh nhật con trai, cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh cùng cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt.
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Trong suốt thời gian vừa qua, thông tin hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby rạn nứt được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn không lắng xuống. Bởi một thời gian khá dài cả hai không xuất hiện cùng nhau, thậm chí không chụp hình chung khi tham gia sự kiện khiến mọi người tin hôn nhân của cặp đôi này đang có vấn đề thật.
Đặc biệt, rất nhiều lần Angela Baby cập nhật trang cá nhân nhưng chỉ có hình ảnh của cô và con trai. Không ít người cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi, chỉ là chưa công khai mà thôi.
Mới đây nhất, vào ngày sinh nhật con trai Tiểu Hải Miên, Angela Baby đăng trên trang cá nhân hình ảnh con trai đón sinh nhật với dòng trạng thái: “Hai tuổi rồi”. Sau đó không lâu Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ lại hình ảnh này trên trang cá nhân của mình.
Hành động này của cặp đôi như ngầm chứng minh hôn nhân của họ vẫn bền vững. Rất nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi gia đình thần tượng vẫn hạnh phúc.