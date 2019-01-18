Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong

Sao quốc tế 18/01/2019 16:30

Người đẹp Đài Loan Quách Bích Đình và con trai ông trùm showbiz Hong Kong Hường Hoa Cường – Hướng Tả đang hẹn hò. Thiếu gia nhà họ Hướng cũng ngầm xác nhận chuyện này.

Quách Bích Đình là nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô sở hữu nhan sắc hơn người và được ví von là “bông hồng lai” đẹp nhất xứ Đài. Trước đây, có rất nhiều tin đồn người đẹp họ Quách đồng tính, thậm chí người trong giới showbiz cũng đồn đãi chuyện này. Mặc dù không thừa nhận nhưng từ trước đến nay cô chưa một lần công khai bạn trai.

Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 1
Quách Bích Đình được ví von là 'Bông hồng lai' đẹp nhất Đài Loan

Quách Bích Đình từng hợp tác cùng ông xã của Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong trong bộ phim “Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển”. Sau khi quay xong bộ phim này, có tin đồn họ đang hẹn hò. Mặc dù phóng viên từng chụp được ảnh thân mật của cả hai song họ không thừa nhận chuyện này.

Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 2
Quách Bích Đình từng dính tin đồn hẹn hò với Phùng Thiệu Phong khi hợp tác trong 'Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển'
Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 3
Quách Bích Đình được biết đến khi hợp tác với Dương Mịch trong bộ phim 'Tiểu thời đại'

Ngày hôm nay, cộng đồng mạng Hoa ngữ xôn xao khi những hình ảnh Quách Bích Đình và Hướng Tả tay trong tay được đăng tải. Đặc biệt, khi được phóng viên gửi lời chúc phúc, thiếu gia nhà họ Hướngđáp lại bằng hai từ: “Cảm ơn!”. Hiện nay phía Quách Bích Đình vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 4

Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 5
Những bức ảnh thân mật của Quách Bích Đình và Hướng Tả được cộng đồng mạng Hoa ngữ đặc biệt quan tâm
Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 6
Quách Bích Đình được bà Trần Lam - vợ của ông trùm showbiz Hướng Hoa Cường vô cùng ái mộ
Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 7
Hiện tại, Quách Bích Đình vẫn giữ im lặng trước những tin đồn này

Hướng Tả là con trai của ông trùm showbiz xứ Cảng Thơm Hướng Hoa Cường. Mặc dù tham gia diễn xuất không nhiều nhưng thế lực của gia đình họ Hướng tại Hong Kong vô cùng lớn. Các ngôi sao hàng đầu của Hong Kong đều vô cùng kính trọng vợ chồng Hướng Hoa Cường.

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