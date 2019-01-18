Từng bị cho là đồng tính, Quách Bích Đình bất ngờ hẹn hò với con trai ông trùm showbiz Hong Kong

Quách Bích Đình là nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô sở hữu nhan sắc hơn người và được ví von là “bông hồng lai” đẹp nhất xứ Đài. Trước đây, có rất nhiều tin đồn người đẹp họ Quách đồng tính, thậm chí người trong giới showbiz cũng đồn đãi chuyện này. Mặc dù không thừa nhận nhưng từ trước đến nay cô chưa một lần công khai bạn trai.

Quách Bích Đình được ví von là 'Bông hồng lai' đẹp nhất Đài Loan

Quách Bích Đình từng hợp tác cùng ông xã của Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong trong bộ phim “Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển”. Sau khi quay xong bộ phim này, có tin đồn họ đang hẹn hò. Mặc dù phóng viên từng chụp được ảnh thân mật của cả hai song họ không thừa nhận chuyện này.