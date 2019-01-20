Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam sẽ tiếp nối tiền duyên trong phim mới của Vu Chính

Bộ phim “Diên Hi Công Lược” năm 2018 giúp cho tên tuổi của hàng loạt diễn viên như Tần Lam, Nhiếp Viễn, Xa Thi Mạn, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Tô Thanh… bay cao. Sau thành công này, tác phẩm nào của Vu Chính chuẩn bị phát sóng đều được đông đảo công chúng chờ đón.

Điển hình nhất là bộ phim “Hạo Lan Truyện”. Trong phim này, hầu như Vu Chính bê nguyên xi dàn diễn viên chính và ê-kíp từ “Diên Hi Công Lược”, chỉ thiếu Tần Lam và Xa Thi Mạn. Điều người xem tiếc nuối nhất trong “Hạo Lan Truyện” là không còn thấy sự kết hợp của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam nữa.