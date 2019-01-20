Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam sẽ tiếp nối tiền duyên trong phim mới của Vu Chính

Người hâm mộ bộ phim ‘Diên Hi Công Lược’ vô cùng thích thú khi Vu Chính viết tiếp mối nhân duyên giữa Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Hoàng Hậu.
- Vu Chính vì ưu ái Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải mà lạnh nhạt với Dương Dung
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Bộ phim “Diên Hi Công Lược” năm 2018 giúp cho tên tuổi của hàng loạt diễn viên như Tần Lam, Nhiếp Viễn, Xa Thi Mạn, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Tô Thanh… bay cao. Sau thành công này, tác phẩm nào của Vu Chính chuẩn bị phát sóng đều được đông đảo công chúng chờ đón.
Điển hình nhất là bộ phim “Hạo Lan Truyện”. Trong phim này, hầu như Vu Chính bê nguyên xi dàn diễn viên chính và ê-kíp từ “Diên Hi Công Lược”, chỉ thiếu Tần Lam và Xa Thi Mạn. Điều người xem tiếc nuối nhất trong “Hạo Lan Truyện” là không còn thấy sự kết hợp của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam nữa.
Nhưng có lẽ fan trung thành của “Diên Hi Công Lược” không phải chờ lâu. Ngày hôm nay, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin rằng Vu Chính sẽ tiếp tục sản xuất một bộ phim có sự tham gia của cả Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam. Trong tác phẩm sắp tới, "biên kịch vàng" sẽ lấy bối cảnh thời dân quốc, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn sẽ viết tiếp mối lương duyên còn dang dở trong “Diên Hi Công Lược” với mối quan hệ mới là chị em ruột.
Sau khi thông tin này được đăng tải, người hâm mộ bộ phim “Diên Hi Công Lược” lập tức đứng ngồi không yên. “Vậy là Anh Lạc và Hoàng Hậu sắp tái hợp rồi, lót dép chờ đợi!”, “Không biết khi nào Vu Chính mới cho ra mắt, nhưng mình quả thật rất thích sự kết hợp của Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn”, “Hy vọng đây lại là một bộ phim đình đám khác của Vu Chính”…, một số bình luận của cư dân mạng.