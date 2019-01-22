Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh

Vợ của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby lần đầu lên tiếng về những sóng gió trong hôn nhân.
- Trác Vỹ lên tiếng về cuộc hôn nhân sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby
- Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018
Trong thời gian hẹn hò, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là một người đàn ông vô cùng lãng mạn. Chỉ cần Angela Baby nói muốn ăn kem, tài từ họ Huỳnh sẽ mua tất cả các loại kem mà bạn gái thích ở gần đó. Sinh nhật người yêu, Huỳnh Hiểu Minh lập tức mua tặng một chiếc xe sang.
Trong hôn lễ thế kỷ, Huỳnh Hiểu Minh biến Angela Baby thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế giới. Thế nhưng, cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ ấy sau 4 năm đột nhiên gặp phải sóng gió, nhiều tin đồn cho rằng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã ly hôn.
Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận nhưng dường như không có tác dụng. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn, Angela Baby lần đầu tiên chia sẻ về hôn nhân. Cô cho biết, cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ có lúc này lúc khác, thậm chí có khi còn cãi vã.
Nhưng bản chất của hôn nhân chính là quá trình của sự hòa hợp, tôn trọng, thấu hiểu đối phương. Mọi thói xấu, cô đều có thể bao dung nhưng có một việc không thể tha thứ đó chính là người thứ ba. Đây được xem như một thông điệp ngầm gửi tới Huỳnh Hiểu Minh.