Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh

Trong thời gian hẹn hò, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là một người đàn ông vô cùng lãng mạn. Chỉ cần Angela Baby nói muốn ăn kem, tài từ họ Huỳnh sẽ mua tất cả các loại kem mà bạn gái thích ở gần đó. Sinh nhật người yêu, Huỳnh Hiểu Minh lập tức mua tặng một chiếc xe sang.

Huỳnh Hiểu Minh luôn được ví von là người đàn ông bước ra từ những câu chuyện ngôn tình

Trong hôn lễ thế kỷ, Huỳnh Hiểu Minh biến Angela Baby thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế giới. Thế nhưng, cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ ấy sau 4 năm đột nhiên gặp phải sóng gió, nhiều tin đồn cho rằng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã ly hôn.