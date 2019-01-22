Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 22/01/2019 15:21

Vợ của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby lần đầu lên tiếng về những sóng gió trong hôn nhân.

Trong thời gian hẹn hò, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là một người đàn ông vô cùng lãng mạn. Chỉ cần Angela Baby nói muốn ăn kem, tài từ họ Huỳnh sẽ mua tất cả các loại kem mà bạn gái thích ở gần đó. Sinh nhật người yêu, Huỳnh Hiểu Minh lập tức mua tặng một chiếc xe sang.

Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh luôn được ví von là người đàn ông bước ra từ những câu chuyện ngôn tình

Trong hôn lễ thế kỷ, Huỳnh Hiểu Minh biến Angela Baby thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế giới. Thế nhưng, cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ ấy sau 4 năm đột nhiên gặp phải sóng gió, nhiều tin đồn cho rằng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã ly hôn.

Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 2
Đám cưới thế kỷ của cặp đôi thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ

Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận nhưng dường như không có tác dụng. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn, Angela Baby lần đầu tiên chia sẻ về hôn nhân. Cô cho biết, cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ có lúc này lúc khác, thậm chí có khi còn cãi vã.

Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 3

Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 4
Những tháng gần đây có tin đồn cặp đôi Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh đã đường ai nấy đi

Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 5

Angela Baby lần đầu tiết lộ về sóng gió trong hôn nhân, ngầm gửi thông điệp tới Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 6
Là người phụ nữ hiện đại, Angela Baby không thể chấp nhận hôn nhân có sự xuất hiện của người thứ ba

Nhưng bản chất của hôn nhân chính là quá trình của sự hòa hợp, tôn trọng, thấu hiểu đối phương. Mọi thói xấu, cô đều có thể bao dung nhưng có một việc không thể tha thứ đó chính là người thứ ba. Đây được xem như một thông điệp ngầm gửi tới Huỳnh Hiểu Minh. 

Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh khoe hình con trai, xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

Vào đúng ngày sinh nhật con trai, cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh cùng cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt.

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