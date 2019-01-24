Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng lại bị đồn quỵt thù lao của đồng nghiệp

Sao quốc tế 24/01/2019 07:03

Ngày hôm nay, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập thông tin Phạm Băng Băng nợ tiền thù lao của nam diễn viên trẻ của nhóm TFBoys – Vương Nguyên.

Được biết, tháng 2 năm ngoái Vương Nguyên nhận lời tham gia trong bộ phim “Đại Chúa Tể”. Theo các điều khoản, thù lao của anh sẽ được trả vào tài khoản studio của Phạm Băng Băng với số tiền khoảng 35 tỷ đồng. Thế nhưng sau đó tài khoản của phía Phạm Băng Băng bị đóng băng khiến Vương Nguyên chưa nhận được số tiền thù lao trên. Theo tin đồn trên mạng, vì chuyện này mà mẹ của Vương Nguyên vô cùng tức giận và đi rêu rao khắp nơi. Nam diễn viên trẻ cũng chuẩn bị khởi kiện người đẹp họ Phạm.

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Vừa mới chịu án phạt trốn thuế, Phạm Băng Băng tiếp tục dính tin đồn không trả tiền thù lao cho đàn em 

Đứng trước tin đồn này, ngày hôm nay Phạm Băng Băng và Vương Nguyên đều có những động thái của mình. Phía Phạm Băng Băng lập tức lên tiếng phủ nhận và cho biết thù lao của Vương Nguyên đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

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Về phía mình, Vương Nguyên lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ nhờ đến pháp luật truy cứu trách nhiệm những người tung tin đồn
Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng lại bị đồn quỵt thù lao của đồng nghiệp - Ảnh 3
Phía Phạm Băng Băng thông báo đã thanh toán đúng hạn mọi khoản thù lao cho Vương Nguyên

Ngay sau đó, phía Vương Nguyên cũng lên tiếng xác thực những gì nữ diễn viên họ Phạm thông báo là chính xác. Mọi tin đồn liên quan đến chuyện kiện tụng, quỵt thù lao đều không đúng. Trong quá trình hợp tác hai bên đều rất vui vẻ, không xảy ra những chuyện như tin đồn trên mạng trong thời gian gần đây. Vương Nguyên cũng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đến cùng đối với những người tung tin đồn này.

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