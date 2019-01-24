Ngày hôm nay, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập thông tin Phạm Băng Băng nợ tiền thù lao của nam diễn viên trẻ của nhóm TFBoys – Vương Nguyên.
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Được biết, tháng 2 năm ngoái Vương Nguyên nhận lời tham gia trong bộ phim “Đại Chúa Tể”. Theo các điều khoản, thù lao của anh sẽ được trả vào tài khoản studio của Phạm Băng Băng với số tiền khoảng 35 tỷ đồng. Thế nhưng sau đó tài khoản của phía Phạm Băng Băng bị đóng băng khiến Vương Nguyên chưa nhận được số tiền thù lao trên. Theo tin đồn trên mạng, vì chuyện này mà mẹ của Vương Nguyên vô cùng tức giận và đi rêu rao khắp nơi. Nam diễn viên trẻ cũng chuẩn bị khởi kiện người đẹp họ Phạm.
Đứng trước tin đồn này, ngày hôm nay Phạm Băng Băng và Vương Nguyên đều có những động thái của mình. Phía Phạm Băng Băng lập tức lên tiếng phủ nhận và cho biết thù lao của Vương Nguyên đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
Ngay sau đó, phía Vương Nguyên cũng lên tiếng xác thực những gì nữ diễn viên họ Phạm thông báo là chính xác. Mọi tin đồn liên quan đến chuyện kiện tụng, quỵt thù lao đều không đúng. Trong quá trình hợp tác hai bên đều rất vui vẻ, không xảy ra những chuyện như tin đồn trên mạng trong thời gian gần đây. Vương Nguyên cũng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đến cùng đối với những người tung tin đồn này.