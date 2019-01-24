Sau khi gài bẫy nhân tình vào tù, hàng loạt chương trình có sự hiện diện của Ngô Tú Ba đều bị cắt bỏ

Các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình có sự góp mặt của nam diễn viên Ngô Tú Ba đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ sau scandal ngoại tình của nam diễn viên họ Ngô.
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Ngày hôm nay, truyền thông Hoa ngữ đăng tải thông tin liên quan đến việc nhiều chương trình truyền hình cũng như phim điện ảnh, phim truyền hình chuẩn bị ra mắt của Ngô Tú Ba đều bị ngưng phát sóng hoặc sẽ cắt bỏ phần hình ảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên này.
Đầu tiên là chương trình uy tín hàng đầu “Xuân Vãn” của Đài truyền hình Bắc Kinh. Năm nay Ngô Tú Ba tham gia với vai trò người dẫn chương trình, tất cả những hình ảnh của nam diễn viên này đều đã được quay xong. Thế nhưng sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm tố Ngô Tú Ba hãm hại con gái họ, chương trình “Xuân Vãn” đã cắt bỏ mọi phân cảnh có sự tham gia của anh. Ngoài ra, Đài truyền hình Chiết Giang cũng sẽ cắt bỏ những phân cảnh của Ngô Tú Ba khi tham gia chương trình “Vương Bài Đối Vương Bài” mùa 4.
Đặc biệt nhất là bộ phim điện ảnh “Tình Thánh 2”, với sự góp mặt của Ngô Tú Ba, Bạch Bách Hà. Trước đây bộ phim này được lựa chọn phát sóng vào dịp tết âm lịch sắp tới, nhưng sau khi xảy ra bê bối tình ái của Ngô Tú Ba, đoàn phim gấp rút thay đổi ngày phát sóng thành ngày 24/1. Nhưng trước ngày phát sóng, “Tình Thánh 2” lại bất ngờ tuyên bố không ra rạp đúng như dự định. Bên cạnh đó, bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Ngô Tú Ba - “Khát Vọng Cuộc Sống” - cũng bất ngờ đổi thành phim chiếu mạng.
Scandal lần này quả thực ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng và sự nghiệp của Ngô Tú Ba. Những diễn viên, nhà sản xuất hợp tác với nam diễn viên này trong thời gian vừa qua cũng "dính đạn" lây.