Sau khi gài bẫy nhân tình vào tù, hàng loạt chương trình có sự hiện diện của Ngô Tú Ba đều bị cắt bỏ

Sao quốc tế 24/01/2019 09:05

Các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình có sự góp mặt của nam diễn viên Ngô Tú Ba đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ sau scandal ngoại tình của nam diễn viên họ Ngô.

Ngày hôm nay, truyền thông Hoa ngữ đăng tải thông tin liên quan đến việc nhiều chương trình truyền hình cũng như phim điện ảnh, phim truyền hình chuẩn bị ra mắt của Ngô Tú Ba đều bị ngưng phát sóng hoặc sẽ cắt bỏ phần hình ảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên này.

Sau khi gài bẫy nhân tình vào tù, hàng loạt chương trình có sự hiện diện của Ngô Tú Ba đều bị cắt bỏ - Ảnh 1
Sự nghiệp của Ngô Tú Ba bị ảnh hưởng nặng nề sau khi cố ý gài bẫy nhân tình vào tù

Đầu tiên là chương trình uy tín hàng đầu “Xuân Vãn” của Đài truyền hình Bắc Kinh. Năm nay Ngô Tú Ba tham gia với vai trò người dẫn chương trình, tất cả những hình ảnh của nam diễn viên này đều đã được quay xong. Thế nhưng sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm tố Ngô Tú Ba hãm hại con gái họ, chương trình “Xuân Vãn” đã cắt bỏ mọi phân cảnh có sự tham gia của anh. Ngoài ra, Đài truyền hình Chiết Giang cũng sẽ cắt bỏ những phân cảnh của Ngô Tú Ba khi tham gia chương trình “Vương Bài Đối Vương Bài” mùa 4.

Sau khi gài bẫy nhân tình vào tù, hàng loạt chương trình có sự hiện diện của Ngô Tú Ba đều bị cắt bỏ - Ảnh 2
Hàng loạt chương trình truyền hình có tiếng như 'Xuân Vãn', 'Vương Bài Đối Vương Bài' đều cắt bỏ phân cảnh có sự xuất hiện của Ngô Tú Ba

Đặc biệt nhất là bộ phim điện ảnh “Tình Thánh 2”, với sự góp mặt của Ngô Tú Ba, Bạch Bách Hà. Trước đây bộ phim này được lựa chọn phát sóng vào dịp tết âm lịch sắp tới, nhưng sau khi xảy ra bê bối tình ái của Ngô Tú Ba, đoàn phim gấp rút thay đổi ngày phát sóng thành ngày 24/1. Nhưng trước ngày phát sóng, “Tình Thánh 2” lại bất ngờ tuyên bố không ra rạp đúng như dự định. Bên cạnh đó, bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Ngô Tú Ba - “Khát Vọng Cuộc Sống” - cũng bất ngờ đổi thành phim chiếu mạng.

Sau khi gài bẫy nhân tình vào tù, hàng loạt chương trình có sự hiện diện của Ngô Tú Ba đều bị cắt bỏ - Ảnh 3
Mặc dù đoàn phim 'Tình Thánh 2' đã cố gắng lên lịch phát sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn không thể ra rạp đúng ngày
Sau khi gài bẫy nhân tình vào tù, hàng loạt chương trình có sự hiện diện của Ngô Tú Ba đều bị cắt bỏ - Ảnh 4
Rất nhiều bạn diễn, nhà sản xuất vì chuyện của Ngô Tú Ba mà chịu ảnh hưởng nặng nề

Scandal lần này quả thực ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng và sự nghiệp của Ngô Tú Ba. Những diễn viên, nhà sản xuất hợp tác với nam diễn viên này trong thời gian vừa qua cũng "dính đạn" lây.

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Suốt 7 năm cặp bồ với Ngô Tú Ba, mặc dù không có việc làm nhưng Trần Dục Lâm vẫn có tiền để đi du lịch thế giới bằng máy bay tư nhân và sở hữu rất nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền.

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