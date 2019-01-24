Sau khi gài bẫy nhân tình vào tù, hàng loạt chương trình có sự hiện diện của Ngô Tú Ba đều bị cắt bỏ

Ngày hôm nay, truyền thông Hoa ngữ đăng tải thông tin liên quan đến việc nhiều chương trình truyền hình cũng như phim điện ảnh, phim truyền hình chuẩn bị ra mắt của Ngô Tú Ba đều bị ngưng phát sóng hoặc sẽ cắt bỏ phần hình ảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên này.

Sự nghiệp của Ngô Tú Ba bị ảnh hưởng nặng nề sau khi cố ý gài bẫy nhân tình vào tù

Đầu tiên là chương trình uy tín hàng đầu “Xuân Vãn” của Đài truyền hình Bắc Kinh. Năm nay Ngô Tú Ba tham gia với vai trò người dẫn chương trình, tất cả những hình ảnh của nam diễn viên này đều đã được quay xong. Thế nhưng sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm tố Ngô Tú Ba hãm hại con gái họ, chương trình “Xuân Vãn” đã cắt bỏ mọi phân cảnh có sự tham gia của anh. Ngoài ra, Đài truyền hình Chiết Giang cũng sẽ cắt bỏ những phân cảnh của Ngô Tú Ba khi tham gia chương trình “Vương Bài Đối Vương Bài” mùa 4.