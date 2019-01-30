Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai

Sao quốc tế 30/01/2019 14:53

Từng xem nhau như mẹ con ruột, nhưng giờ đây ‘bà trùm’ làng giải trí Hong Kong Trần Lam lại chỉ trích nhân phẩm của Trương Bá Chi.

Gần đây rộ tin đồn cho rằng sau khi Trương Bá Chi sinh con thứ ba, vợ chồng "ông trùm" làng giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường – Trần Lam sẽ đỡ đầu giúp vợ cũ của Tạ Đình Phong quay lại làng giải trí. Trước những tin đồn này, bà Trần Lam đã chính thức phủ nhận. Bà khẳng định mình chưa từng liên lạc gì với Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai - Ảnh 1
Gần đây có tin đồn Trương Bá Chi chuẩn bị quay trở lại làng giải trí
Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai - Ảnh 2
Gia đình Hướng Hoa Cường - Trần Lam được cho là sẽ giúp đỡ Trương Bá Chi quay trở lại
Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai - Ảnh 3
Trước đây, Trương Bá Chi rất được lòng vợ chồng Hướng Hoa Cường

Không chỉ có vậy, trên trang cá nhân của mình, bà Trần Lam còn dùng những từ ngữ vô cùng nặng nề chỉ trích người đẹp họ Trương: “Có phải báo chí nhận tiền để giúp một người phụ nữ nào đó? Làm giả tin tức sao? Xin lỗi nhé! Anh sẽ nhận được thư của luật sư. Hơn nữa chúng tôi và người vừa sinh xong con thứ ba mà đến cha đứa bé cũng không biết là ai chưa từng liên lạc hay giao tiếp gì. Cô ta có thể quay trở lại làng giải trí hay không, không phải do chúng tôi mà do người hâm mộ quyết định. Bởi vì giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, chúng tôi chỉ có thể nói chúc phúc thôi”.

Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai - Ảnh 4
Bà Trần Lam đã phủ nhận thông tin đỡ đầu cho Trương Bá Chi
Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai - Ảnh 5
'Bà trùm' còn công khai chỉ trích nhân phẩm của Trương Bá Chi trên trang cá nhân của mình

Ngay sau dòng trạng thái này, nhiều người hâm mộ cho rằng có lẽ vì năm xưa Trương Bá Chi mắc bệnh ngôi sao nên bị vợ chồng Hướng Hoa Cường tẩy chay. Trước đây, họ rất yêu quý Trương Bá Chi. Nhờ có hậu phương vững chắc đó mà Trương Bá Chi có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Nhưng đến năm 2015, cô bị vợ chồng Hướng Hoa Cường gạch tên khỏi danh sách đoàn phim “3D Phong Thần” vì bệnh ngôi sao. Từ đó bà Trần Lam tuyên bố sẽ không còn qua lại gì với nữ diễn viên họ Trương nữa.

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