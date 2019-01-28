Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 27/1, chương trình “Quốc gia bảo tàng” có sự góp mặt của Lâm Tâm Như được phát sóng. Xuất hiện với tạo hình cổ trang, vẻ đẹp thanh tú, hiền dịu của bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận được cơn mưa lời khen của công đồng mạng. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng như được nhìn thấy nàng Hạ Tử Vy của hai mươi năm trước.

Lâm Tâm Như xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong chương trình "Quốc gia bảo tàng'

Mặc dù đã hơn 40 tuổi, người đẹp họ Lâm vẫn sở hữu làn da láng mịn cùng nhan sắc mỹ miều khiến nhiều người phải ganh tị. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen "có cánh", không ít cư dân mạng tinh mắt nhận ra di chứng phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt cô.