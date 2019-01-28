Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 28/01/2019 18:18

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Lâm Tâm Như gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp mong manh tựa nữ thần của mình. Thế nhưng, một số người tinh mắt nhận ra dấu vết "dao kéo" trên cơ thể mỹ nhân này.

Ngày 27/1, chương trình “Quốc gia bảo tàng” có sự góp mặt của Lâm Tâm Như được phát sóng. Xuất hiện với tạo hình cổ trang, vẻ đẹp thanh tú, hiền dịu của bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận được cơn mưa lời khen của công đồng mạng. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng như được nhìn thấy nàng Hạ Tử Vy của hai mươi năm trước.

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Lâm Tâm Như xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong chương trình "Quốc gia bảo tàng'

Mặc dù đã hơn 40 tuổi, người đẹp họ Lâm vẫn sở hữu làn da láng mịn cùng nhan sắc mỹ miều khiến nhiều người phải ganh tị. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen "có cánh", không ít cư dân mạng tinh mắt nhận ra di chứng phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt cô.

Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Với tạo hình này, Lâm Tâm Như nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng
Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Nhiều người so sánh, Lâm Tâm Như của bây giờ không thay đổi gì nhiều so với thời điểm vào vai Hạ Tử Vy

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Tâm Như dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đây, rất nhiều lần xuất hiện tin đồn cô từng chỉnh sửa mũi. Thậm chí sau chương trình "Quốc gia bảo tàng", không ít người đặt câu hỏi: “Mũi của cô ấy làm sao thế nhỉ?”, “sao mũi của Lâm Tâm Như thiếu tự nhiên vậy?”...

Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều cư dân mạng bình luận rằng mũi của Lâm Tâm Như có vấn đề
Xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng Lâm Tâm Như vẫn để lộ di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5
Có lẽ chiếc mũi thiếu tự nhiên là do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ để lại

Trước mọi tin đồn "dao kéo", Lâm Tâm Như đều im lặng. Cô chưa một lần lên tiếng khẳng định hay phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng dù có phẫu thuật hay không, nhan sắc của mỹ nhân họ Lâm vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.

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