Kịch tính hơn phim truyền hình, mỹ nhân Thái Lan 20 năm phải gọi cha ruột là anh

Câu chuyện này tưởng như chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, nhưng thực tế ‘bông hồng lai’ người Thái Lan lại là diễn viên chính trong vai diễn cuộc đời đầy cay nghiệt đó.

Nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan Napapa Tantrakul được khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất đỉnh cao. Thế nhưng cuộc đời của cô mới là đề tài gây chấn động làng giải trí Châu Á. Trong một chương trình truyền hình của Thái Lan, Napapa vừa khóc vừa chia sẻ, phải đến năm 20 tuổi cô mới biết rõ thân thế của mình. Thì ra người mà 20 năm qua cô gọi là anh mới chính là cha ruột còn người phụ nữ từ xưa đến nay cô vẫn gọi là mẹ lại chính là bà nội. Tất cả chuyện này đều do bà nội của cô tạo dựng với lý do là để bảo vệ cháu gái.

Xinh đẹp và tài năng, Napapa được yêu mến tại Thái Lan Mặc dù không thể chấp nhận sự thật này ngay lập tức nhưng cô thừa nhận, bà nội vẫn là người thân nhất của cô. Khi Napapa vừa mới chào đời, cô đã bị mẹ ruột bỏ rơi, ông bố cũng bỏ lại con gái cho bà nội để đi xây dựng một gia đình khác. Bà nội thường xuyên bệnh tật, chị gái của Napapa lại bị tàn tật không thể tự lo cho mình được nên mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều do Napapa lo liệu. Thù lao cô kiếm được đều dùng để chi trả cho bệnh viện và chăm sóc người thân. Thế nhưng, Napapa chưa bao giờ oán hận. Napapa chia sẻ về bi kịch đời mình trên sóng truyền hình Thái Lan Năm 2016, Napapa tổ chức đám cưới với một tay đua xe nổi tiếng Thái Lan. Tưởng rằng cuộc sống của cô sẽ mở ra 1 trang mới nhưng không ngờ sau đó chồng cô bị bắt vì tội rửa tiền và buôn ma túy. Hình ảnh nữ diễn viên xinh đẹp Napapa bế đứa con mấy tháng tuổi trên tay khi biết tin chồng bị bắt khiến nhiều người xót xa.

Những tưởng bi kịch với Napapa sẽ kết thúc sau khi kết hôn... ... nào ngờ vận đen chưa buông tha cô Napapa luôn lạc quan đương đầu với bi kịch cuộc đời Biết được câu chuyện bi kịch của Napapa, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên và hy vọng nữ diễn viên sẽ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kich-tinh-hon-phim-truyen-hinh-my-nhan-thai-lan-20-nam-phai-goi-cha-ruot-la-anh-313036.html