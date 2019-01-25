Bố Lưu Khải Uy úp mở chuyện Dương Mịch quyết đòi quyền nuôi con

Tưởng rằng sau khi ly hôn Dương Mịch đã nhường quyền nuôi con cho phía nhà chồng nhưng động thái mới đây của bố Lưu Khải Uy khiến nhiều người hoài nghi.
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Trước đây truyền thông Hong Kong từng đưa tin, cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy bây giờ mới bắt đầu. Mặc dù Dương Mịch chưa bao giờ lên tiếng rằng cô sẽ giành quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp bằng mọi cách, nhưng thái độ của gia đình Lưu Khải Uy cho thấy dường như cô con dâu cũ đã âm thầm làm điều đó.
Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã trở về với guồng quay của công việc nhưng vấn đề giành quyền nuôi con lại trở thành đề tài béo bở để truyền thông khai thác. Báo chí Hong Kong từng tiết lộ nam diễn viên Lưu Đan đã chủ động xin giảm công việc tại đài truyền hình để dành nhiều thời gian chăm sóc cháu nội. Như vậy, gia đình Lưu Khải Uy sẽ có lợi thế nếu Dương Mịch không chịu buông quyền nuôi con.
Mới đây, nam diễn viên Lưu Đan tham gia tiệc mừng công một bộ phim mới tại đài truyền hình. Khi phóng viên hỏi về con trai, ông chia sẻ rằng hiện tại Lưu Khải Uy đã có mặt tại Hong Kong để cùng gia đình đón Tết. Đặc biệt, nam diễn viên gạo cội còn tiết lộ có thể trong tương lai Lưu Khải Uy sẽ phát triển sự nghiệp tại Hong Kong.
Khi phóng viên hỏi về việc con dâu cũ - Dương Mịch có tranh chấp giành quyền nuôi Tiểu Gạo Nếp hay không, Lưu Đan từ chối trả lời chi tiết và chỉ nói một câu: “Những chuyện khác mọi người tự suy đoán thôi!”. Câu trả lời lấp lửng của bố Lưu Khải Uy khiến nhiều người phỏng đoán Dương Mịch đã bắt đầu phát động cuộc chiến giành quyền nuôi con.