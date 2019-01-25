Bố Lưu Khải Uy úp mở chuyện Dương Mịch quyết đòi quyền nuôi con

Trước đây truyền thông Hong Kong từng đưa tin, cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy bây giờ mới bắt đầu. Mặc dù Dương Mịch chưa bao giờ lên tiếng rằng cô sẽ giành quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp bằng mọi cách, nhưng thái độ của gia đình Lưu Khải Uy cho thấy dường như cô con dâu cũ đã âm thầm làm điều đó.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Dương Mịch muốn giành lại quyền nuôi con

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã trở về với guồng quay của công việc nhưng vấn đề giành quyền nuôi con lại trở thành đề tài béo bở để truyền thông khai thác. Báo chí Hong Kong từng tiết lộ nam diễn viên Lưu Đan đã chủ động xin giảm công việc tại đài truyền hình để dành nhiều thời gian chăm sóc cháu nội. Như vậy, gia đình Lưu Khải Uy sẽ có lợi thế nếu Dương Mịch không chịu buông quyền nuôi con.