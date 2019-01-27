Những tưởng scandal ngoại tình với Trần Dục Lâm đã được giải quyết êm xuôi từ nửa năm trước, thế nhưng sau khi bố mẹ người đẹp họ Trần đăng đàn tố Ngô Tú Ba gài bẫy khiến con gái của họ bị bắt vào tù, sự nghiệp của nam diễn viên này mới thực sự bị ảnh hưởng.

Sau bê bối tình cảm, sự nghiệp của Ngô Tú Ba bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Mặc dù người vợ từng bị Ngô Tú Ba phản bội 7 năm trời đã đứng ra bảo vệ chồng nhưng dường như những hành động này không có bất kỳ tác dụng nào. Anh bị cộng đồng mạng "ném đá" không thương tiếc. Nhiều người cho rằng cô nhân tình Trần Dục Lâm quá tham lam còn Ngô Tú Ba quá cặn bã khi nhờ đến công an để xử lý người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho mình.