Sau khi bê bối tình ái bị phanh phui, sự nghiệp của nam diễn viên gạo cội Trung Quốc Ngô Tú Ba rơi xuống vực thẳm.
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Những tưởng scandal ngoại tình với Trần Dục Lâm đã được giải quyết êm xuôi từ nửa năm trước, thế nhưng sau khi bố mẹ người đẹp họ Trần đăng đàn tố Ngô Tú Ba gài bẫy khiến con gái của họ bị bắt vào tù, sự nghiệp của nam diễn viên này mới thực sự bị ảnh hưởng.
Mặc dù người vợ từng bị Ngô Tú Ba phản bội 7 năm trời đã đứng ra bảo vệ chồng nhưng dường như những hành động này không có bất kỳ tác dụng nào. Anh bị cộng đồng mạng "ném đá" không thương tiếc. Nhiều người cho rằng cô nhân tình Trần Dục Lâm quá tham lam còn Ngô Tú Ba quá cặn bã khi nhờ đến công an để xử lý người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho mình.
Những ngày gần đây, một loạt chương trình có sự góp mặt của Ngô Tú Ba đã tiến hành cắt bỏ những phân cảnh có diễn viên này. Đặc biệt bộ phim điện ảnh “Tình Thánh 2” đã lên lịch công chiếu nhưng trước khi ra rạp một ngày, nhà sản xuất lại thông báo lùi lịch phát sóng. Đến bây giờ khán giả cũng không biết khi nào “Tình Thánh 2” mới được ra rạp.
Chưa hết, ngày 26/1 vừa qua, một nhân viên siêu thị đăng trên mạng xã hội thông tin sản phẩm mà Ngô Tú Ba đại diện ế thê thảm, không ai thèm mua. Vì quá ế nên mặt hàng này được chuyển làm quà tặng, nhưng thậm chí khách hàng cũng chẳng buồn lấy. Nhiều khách hàng hỏi, nếu là hàng tặng thì họ có thể đổi mặt hàng khác được không?
Sau bê bối tình ái, sự nghiệp của Ngô Tú Ba hoàn toàn sụp đổ. Chẳng những hợp đồng quảng cáo không còn, ngay cả những sản phẩm trước đây mà Ngô Tú Ba đại diện cũng không thể bán được. Điều này gây tổn thất nghiêm trọng cho những công ty từng ký hợp đồng với anh.