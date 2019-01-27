Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương

Sao quốc tế 27/01/2019 18:13

Giới truyền thông Trung Quốc khá kinh ngạc về khả năng kiếm tiền của cặp vợ chồng nổi tiếng Trương Đình – Lâm Thoại Dương.

Cặp đôi Trương Đình – Lâm Thoại Dương rất nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Chỉ bắt đầu kinh doanh từ 4 năm trước, cặp đôi này đã xây dựng được mạng lưới chi nhánh vô cùng lớn. Thành công trên thương trường là thế nhưng hôn nhân của họ cũng không ít lần gặp sóng gió.

Tháng 8/2018, những tấm hình thân mật của Lâm Thoại Dương và một cô gái có tên A Tử được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi đã rạn nứt. Ngay sau đó Trương Đình đã đăng ảnh gia đình trên trang cá nhân và nói rằng cô gái đó là em gái mình. Thế nhưng những hành động này của cô càng khiến người ta nghi ngờ hơn về tính bền vững của cuộc hôn nhân này.

Nhiều người còn đặt câu hỏi, Lâm Thoại Dương có bao nhiêu cô "em gái mưa" như thế này? Bất chấp thị phi, vào ngày đầu năm 2019, Trương Đình đăng hình hai vợ chồng trên trang cá nhân với dòng trạng thái kỷ niệm 13 năm kết hôn.

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương - Ảnh 1

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương - Ảnh 2
Những bức hình thân mật của Lâm Thoại Dương bên cạnh một cô gái có tên A Tử từng gây xôn xao

Hôn nhân hạnh phúc, công việc kinh doanh của cả hai càng thuận lợi. Những ngày gần đây, một vài tờ báo đưa tin, công ty của vợ chồng Lâm Thoại Dương – Trương Đình đứng đầu trong các công ty mạnh nhất tại một khu thuộc thành phố Thượng Hải năm 2018. Năm 2018, công ty của Lâm Thoại Dương nộp thuế lên đến 2,1 tỷ tệ (khoảng 7350 tỷ đồng). Cũng trong năm ngoái, vào dịp sinh nhật lần thứ 48 của Trương Đình, Lâm Thoại Dương đã mua một tòa nhà làm quà sinh nhật cho vợ, ước tính giá trị lên đến 2 tỷ tệ (tương đương khoảng 7000 tỷ đồng).

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương - Ảnh 3
Bỏ ngoài tai mọi tin đồn, Trương Đình vẫn tin tưởng hoàn toàn vào Lâm Thoại Dương

Ngày 24/1, công ty của Lâm Thoại Dương – Trương Đình tổ chức tiệc tất niên tại Thượng Hải, có gần 500 đại lý tham gia bữa tiệc này. Mức thưởng tết cao nhất lên đến 10 tháng lương. Trước đông đảo quan khách, Trương Đình hỏi: “Mọi người có yêu Đại Ca không?” (đây là tên thân mật mà Trương Đình gọi Lâm Thoại Dương), ngay lập tức mọi người đều đồng thanh đáp: “Yêu”.

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương - Ảnh 4
Một năm công ty của vợ chồng Trương Đình nộp thuế hơn 7000 tỷ đồng, thưởng tết cho nhân viên 10 tháng lương

"Người tình tin đồn" của Lâm Thoại Dương cũng tham gia tiệc tất niên này. Được biết, với thành tích kinh doanh rất tốt của mình, A Tử đã được Trương Đình tặng riêng một chiếc đồng hồ hàng hiệu có giá hàng trăm triệu đồng. Hành động này của Trương Đình chứng tỏ giữa cô và A Tử không hề có mối hiềm khích như những tin đồn lan truyền gần đây.

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