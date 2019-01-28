Lý Thần rút vốn khỏi công ty của Phạm Băng Băng, rộ tin đồn chia tay

Năm 2018, MC Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng dựa vào “Hợp đồng âm dương” để trốn thuế. Sau đó không lâu, cô bị điều tra và phải nộp thuế với số tiền khồng lồ. Nửa cuối năm 2018, người đẹp họ Phạm không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Vào thời điểm đó có nhiều tin đồn Phạm Băng Băng và Lý Thần rạn nứt tình cảm. Trước sức ép của dư luận, trong khoảng thời gian này Lý Thần nhiều lần thể hiện tình yêu với bạn gái.

Trước scandal của bạn gái, Lý Thần luôn sát cánh bên cạnh Phạm Băng Băng

Được biết, sau khi Lý Thần – Phạm Băng Băng công khai chuyện tình cảm, tháng 11/2015 cả hai hùn vốn thành lập công ty tư vấn quản lý Ái Mỹ Thần. Lý Thần đảm nhiệm chức vụ đại diện pháp nhân và là người phụ trách trực tiếp . Đến tháng 4/2018, studio Vô Tích Hải Thị trở thành cổ đông của công ty Ái Mỹ Thần. Mưu Ân Quảng thay thế vị trí của Lý Thần trở thành đại diện pháp nhân và là người phụ trách của công ty tư vấn quản lý Ái Mỹ Thần.