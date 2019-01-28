Lý Thần rút vốn khỏi công ty của Phạm Băng Băng, rộ tin đồn chia tay

Sau scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, nhiều người ngưỡng mộ người đẹp họ Phạm vì luôn có bạn trai sát cánh trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, mới đây cả hai lại dính nghi án rạn nứt.
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Năm 2018, MC Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng dựa vào “Hợp đồng âm dương” để trốn thuế. Sau đó không lâu, cô bị điều tra và phải nộp thuế với số tiền khồng lồ. Nửa cuối năm 2018, người đẹp họ Phạm không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Vào thời điểm đó có nhiều tin đồn Phạm Băng Băng và Lý Thần rạn nứt tình cảm. Trước sức ép của dư luận, trong khoảng thời gian này Lý Thần nhiều lần thể hiện tình yêu với bạn gái.
Được biết, sau khi Lý Thần – Phạm Băng Băng công khai chuyện tình cảm, tháng 11/2015 cả hai hùn vốn thành lập công ty tư vấn quản lý Ái Mỹ Thần. Lý Thần đảm nhiệm chức vụ đại diện pháp nhân và là người phụ trách trực tiếp . Đến tháng 4/2018, studio Vô Tích Hải Thị trở thành cổ đông của công ty Ái Mỹ Thần. Mưu Ân Quảng thay thế vị trí của Lý Thần trở thành đại diện pháp nhân và là người phụ trách của công ty tư vấn quản lý Ái Mỹ Thần.
Theo thông tin lan truyền trên mạng những ngày vừa qua, Lý Thần chính thức không còn là cổ đông của Ái Mỹ Thần vào ngày 15/1. Chính sự âm thần rút lui này làm rộ nghi vấn anh và Phạm Băng Băng đã “đường ai nấy đi”.
Hiện nay, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng động thái mới đây của Lý Thần cho thấy tình cảm của anh và “nữ hoàng thị phi” họ Phạm đã không còn bền chặt như trước.